HSV-Legende Uwe Seeler liegt im Krankenhaus. Der 83-Jährige stürzt schwer und bricht sich die Hüfte. Aufgrund mehrerer Vorerkrankungen ist die Operation riskant. Doch Seeler gibt sich optimistisch.

Sorge um Uwe Seeler: Die Fußballlegende des Hamburger SV ist zu Hause schwer gestürzt und hat sich laut "Mopo" die Hüfte gebrochen. Der 83-Jährige ist im Krankenhaus und soll noch heute operiert werden.

Ein Eingriff, der nicht nur aufgrund des Alters von Seeler riskant ist. Den Ehrenspielführer der Nationalmannschaft plagen schon seit längerer Zeit einige gesundheitliche Probleme. So leidet er etwa unter Herzproblemen, weswegen er einen Herzschrittmacher trägt.

Zudem hat er nach einem schweren Autounfall vor zehn Jahren immer noch anhaltende Rückenbeschwerden. Seeler aber verliert laut "Mopo" nicht den Mut und lies ausrichten, dass er optimistisch sei, er habe "gutes Heilfleisch".

Seeler und seine Frau Ilka hatten sich aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt größtenteils in ihrem Haus in Norderstedt aufgehalten. Der "Bild"-Zeitung hatte er Ende März gesagt, er habe sich "quasi weggesperrt". Kinder und Enkelkinder gingen für das Paar einkaufen, seine Frau schicke ihn lediglich regelmäßig in den Garten. "Sie meint, mit Rasen unter den Füßen kenne ich mich ja aus", sagte Seeler.