Der VfL Wolfsburg müht sich in der Fußball-Bundesliga der Frauen zu einem glanzlosen Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht MSV Duisburg. Damit erklimmt der Vize-Meister mindestens kurzfristig die Spitze der Liga. Eintracht Frankfurt arbeitet sich derweil weiter nach oben.

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben wieder die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Gegen Schlusslicht MSV Duisburg kamen die Wölfinnen zu einem 2:0 (2:0)-Heimsieg. Die Tore für den VfL erzielten vor 2677 Zuschauern Fenna Kalma (7. Minute) und Ewa Pajor (40.). Am Sonntag kann Bayern München mit einem Erfolg bei Werder Bremen wieder an den Wolfsburgerinnen vorbeiziehen.

VfL-Trainer Tommy Stroot musste unter anderem auf die verletzten Sveindis Jonsdottir und Lena Oberdorf verzichten. Dazu saßen die angeschlagenen Felicitas Rauch, Dominique Janssen und Alexandra Popp nur auf der Bank. Im Verlauf der Partie kam lediglich die Niederländerin Janssen zum Einsatz. Gegen die sehr defensiv eingestellten Duisburgerinnen sorgte Wolfsburg schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeberinnen klar spielbestimmend. Zu weiteren Treffern reichte es aber nicht.

Eintracht Frankfurt, neben dem FC Bayern München das einzige deutsche Team in der Champions League, bleibt derweil in der Erfolgsspur und arbeitet sich nach zwei Niederlagen zum Saisonstart weiter nach oben. Mit einem 2:0-Sieg bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg schoben sich die Hessinnen zumindest bis zum Sonntag an Bayer Leverkusen vorbei. "Das Wichtigste ist, dass wir mit drei Punkten heimfahren", sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis nach dem glanzlosen Sieg. Für die Frankfurterinnen, die unter der Woche mit 2:1 beim FC Rosengard einen erfolgreichen Einstand in der Königsklasse gefeiert hatten, trafen Laura Freigang per Kopfball-Aufsetzer (23.) und Lara Prasnikar ebenfalls per Kopf (67.). Damit ist der Vorjahresdritte seit sechs Spielen ungeschlagen.

Am kommenden Mittwoch empfängt Eintracht Frankfurt Titelverteidiger FC Barcelona zum Spitzenspiel in der Champions League - "wo wir es dem Topteam nicht einfach machen wollen", wie Arnautis nach dem glanzlosen Pflichtsieg in Nürnberg ankündigte.