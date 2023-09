Mario Götze ist Weltmeister, fünffacher deutscher Meister und vielfacher Pokalsieger. Und doch gibt es in der erfolgreichen Karriere des Fußball-Profis eine Entscheidung, die er bereut.

Der Fußball-Weltmeister Mario Götze bedauert seine Rückkehr zu Borussia Dortmund im Jahr 2016. Auf die Frage nach einem Fehler in seiner sportlichen Karriere antwortete Götze in "Spielmacher - Der EM Talk von Sebastian Hellmann und 360Media": "Es ist wahrscheinlich schon die Entscheidung, nach Dortmund zurückzugehen. Da hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen. Ich hatte ja ein, zwei andere Optionen und war auch bei Jürgen (Klopp) in Liverpool. Für mich wäre der Schritt ins Ausland nach Dortmund und Bayern gut gewesen. Das, was ich dann vier Jahre später gemacht habe, um einfach ein neues Set-up vorzufinden."

Die Sache mit dem ausgeschlagenen Wechsel nach Liverpool sitzt bei Götze tief. Schon 2021 berichtete der Offensivspieler reumütig davon: "Natürlich hadere ich mit der Entscheidung, wenn man sieht, was Jürgen in Liverpool aufgebaut hat. In der damaligen Situa­tion", verriet er damals im "11 Freunde"-Interview, "schien mir die Wahrscheinlichkeit, mit Borussia mit­tel­fristig die Champions League zu gewinnen, deut­lich größer." Klopp, mit dem Götze beim BVB zweimal deutscher Meister geworden war, habe "den größten Einfluss auf meine Karriere" gehabt.

Der 31 Jahre alte Profi von Eintracht Frankfurt wechselte nach drei Jahren beim FC Bayern München also zurück zum BVB, wo er sich nur schwer behaupten konnte. "So war ich halt wieder in einem ähnlichen Kosmos", sagte Götze. Er hätte stattdessen lieber eine neue Liga und neue Stadien kennengelernt. "Es hätte mir gutgetan, bei dem, was alles vorher passiert ist." Der WM-Siegtorschütze von 2014 bezog sich dabei auch auf den hohen medialen Druck, der nach der denkwürdigen Nacht von Rio de Janeiro in Deutschland nie mehr richtig abebbte.

Ob die Chance, seine Fehlentscheidung zu korrigieren, für Götze noch einmal auf den Tisch kommt? Klopp hatte 2018 versichert, dass "wenn es nach mir geht: Ich würde das gerne sehen. Mario weiß ja, dass ich das durchaus ein paarmal versucht habe. Aber es hat bisher nicht geklappt." Er könne nicht "aufhören, nach ihm zu gucken. Jeder, der was von Fußball versteht, hat genau das Richtige in ihm gesehen: ein außergewöhnliches Talent".