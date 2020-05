Timo Werner ist derzeit der treffsicherste deutsche Stürmer in der Bundesliga.

Kein anderer deutscher Spieler trifft in der Bundesliga so häufig wie der Leipziger Werner. Wechselt er zu den Bayern? Das war bislang die Frage. Die Antwort gibt er nun selbst - und ausnahmsweise nicht auf dem Platz.

Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat einem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern vorerst eine Absage erteilt. "Bayern ist ein toller Verein, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und Hansi Flick hat diese Saison bewiesen, dass er ein richtig guter Cheftrainer ist. Aber falls ein Wechsel irgendwann einmal ein Thema werden sollte, würde mich eher der Schritt ins Ausland reizen als ein Wechsel zu Bayern", sagte der 24 Jahre alte Stürmer der "Bild".

Die Gründe sind für Werner schnell erklärt. "Es ist einfach so, dass mich die Herausforderung in einer anderen Liga noch etwas mehr reizen würde als ein Wechsel innerhalb der Bundesliga", sagte der Stürmer: "Und natürlich spielt es dann auch eine Rolle, dass die gegenseitige Wertschätzung maximal da sein müsste. Deswegen habe ich mich damals für RB Leipzig entschieden, und deswegen würde ich mich bei meinem nächsten Schritt wieder für den Verein entscheiden, bei dem ich dieses Gefühl vermittelt bekommen würde."

Feste Zusage an den FC Liverpool?

Diese Gedankenspiele seien jedoch noch "Zukunftsmusik" für ihn. "Oberste Priorität ist es für mich gerade, die Saison mit voller Konzentration mit Leipzig maximal erfolgreich zu spielen", bekräftigte Werner, der noch bis 2023 bei den Sachsen unter Vertrag steht: "Ich habe mich in meinen Augen besonders in der aktuellen Saison unter Julian Nagelsmann noch mal weiterentwickelt und bin als Persönlichkeit gereift, habe noch mehr Verantwortung übernommen."

Werner soll laut Sky UK dem FC Liverpool offiziell seine Bereitschaft für einen Wechsel im Sommer erklärt haben. Doch die Sache hat einen Haken: Angeblich sind die Reds aufgrund der wirtschaftlichen Turbulenzen durch die Coronakrise nicht bereit, die festgeschriebene Ablöse in Höhe von rund 60 Millionen Euro zu zahlen. Eines hebt Werner jedoch trotz aller Gerüchte und Transfermöglichkeiten hervor: "Ich weiß extrem zu schätzen, was ich an RB Leipzig habe und würde deswegen niemals sagen: 'Ich muss hier unbedingt weg!'"