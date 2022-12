Ein Sieg fehlt dem VfL Wolfsburg noch zum perfekten Bundesliga-Jahr 2022. In der vorletzten Partie führt der Meister die bis dahin ungeschlagene Eintracht aus Frankfurt vor. Die Niedersächsinnen bauen mit dem deutlichen Erfolg die Führung in der Tabelle aus.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben auf ihrer Mission Titelverteidigung auch den zweiten Verfolger mit einer Machtdemonstration abgeschüttelt. Das Team um Kapitänin Alexandra Popp bezwang Eintracht Frankfurt im Bundesliga-Spitzenspiel vor 14.027 Fans in der VW-Arena mit 5:0 (3:0). Jill Roord (5./42./53.) glänzte mit einem Dreierpack für den Double-Gewinner, der seine Ausnahmestellung eindrucksvoll unterstrich. Torjägerin Ewa Pajor (44.) sorgte an ihrem 26. Geburtstag schon vor der Pause für klare Verhältnisse, der Ex-Wolfsburgerin Sara Doorsoun (86.) unterlief ein Eigentor.

Durch den neunten Sieg am 9. Spieltag hat der Spitzenreiter (27 Punkte) nun satte sieben Punkte Vorsprung auf die zuvor noch ungeschlagene SGE. Fünf Zähler beträgt das Polster auf den jetzt zweitplatzierten FC Bayern, Frankfurt rutschte auf Rang drei ab. Der Vizemeister hatte sich am Vortag bei der TSG Hoffenheim souverän 4:0 (1:0) durchgesetzt.

Der souveräne Spitzenreiter wirkte - vielleicht auch motiviert von der Atmosphäre - wie beflügelt. Nach einem Zuspiel von Lena Lattwein ließ die Niederländerin Roord der Frankfurter Torhüterin Stina Johannes mit einem Schuss ins lange Eck schon in der 5. Minute keine Chance. Frankfurt konnte sich zwar etwas befreien, kam aber nicht gefährlich vor das Wolfsburger Tor. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot entschied dagegen bereits vor der Pause die Partie: Erst traf Roord nach Johannes-Fehler aus spitzem Winkel (43.), zwei Minuten später köpfte Ewa Pajor nach einer Ecke zur 3:0-Pausenführung ein.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte der VfL. Nach Pass von Kapitänin Alexandra Popp war erneut die 25 Jahre alte Roord per Kopf zur Stelle und erhöhte mit ihrem dritten Tor auf 4:0 (53.). Fünf Minuten vor dem Ende stellte die Frankfurterin Doorsoun per Eigentor den 5:0-Endstand her.

Die Begegnung gegen Frankfurt war das zweite Spiel im Stadion, in dem sonst die VfL-Männer auflaufen. Am 5. Spieltag kamen 21.287 Fans zur Partie gegen die Frauen des FC Bayern (2:1). Der siebenmalige Meister Wolfsburg, der in dieser Saison zum alleinigen Bundesliga-Rekordchampion aufsteigen kann, ist 2022 noch ohne Punktverlust in der Liga. Im Heimspiel gegen Aufsteiger SV Meppen am 11. Dezember winkt das perfekte Jahr.