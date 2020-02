(Foto: imago images/Action Plus)

Real Madrid steht in der Champions League vor dem Achtelfinal-Aus. Ohne Toni Kroos verlieren die Königlichen ihr Heimspiel gegen Manchester City. Aus taktischen Gründen kommt Kroos nicht zum Einsatz. Zinedine Zidane ist bemüht, ein Gerücht gar nicht aufkommen zu lassen.

Zinedine Zidane war dann doch verärgert. Gut gespielt habe seine Mannschaft zwar, dann in den letzten zehn Minuten aber das Spiel verloren. Statt mit 1:0 endete das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City mit 1:2. Eine schwere Hypothek für die Königlichen, die am 17. März zum Rückspiel (ab 21 Uhr im Liveticker bei ntv.de) bei der Mannschaft von Josep Guardiola antreten müssen.

Per Doppelschlag hatte seine Skyblues die Partie noch gedreht. Gabriel Jesus (78.) und Kevin de Bruyne (83., Foulelfmeter) konterten die Führung der Madrilenen durch Isco (60.). Besonders ärgerlich für die Spanier: Beim Wiedersehen müssen sie ohne ihren ewigen Abwehrchef Sergio Ramos auskommen. Nach einem Foul an Jesus sah der 33-Jährige Rot - wegen Notbremse (86.).

Derweil sorgte eine Personalentscheidung von Zidane für großes Erstaunen. Nationalspieler Toni Kroos saß nicht nur von Beginn an draußen, er wurde auch nicht eingewechselt. Der Trainer begründete seine Entscheidung allein mit taktischen und nicht mit persönlichen Erwägungen. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Aber ich habe auch andere Optionen. Das geht nicht gegen Toni - ich habe mich so entschieden."