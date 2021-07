Die nächste bittere Niederlage: Novak Djokovic verliert bei Olympia nach dem Halbfinale gegen Alexander Zverev auch das kleine Finale gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta. Der Weltranglisten-Erste ärgert sich so sehr, dass er mit Schlägern wirft und sie zertrümmert.

Der serbische Tennis-Topstar Novak Djokovic reist ohne Einzel-Medaille von den Olympischen Spielen in Tokio ab. Einen Tag nach seiner Halbfinal-Niederlage gegen Alexander Zverev verlor der Weltranglisten-Erste überraschend auch das Spiel um Bronze gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Die Bronzemedaille von 2008 in Peking bleibt damit weiter sein einziger Einzel-Erfolg bei Olympia.

"Ich fühle mich im Moment in jeder Hinsicht schrecklich, aber ich kann mich hoffentlich erholen und mindestens eine Medaille für mein Land gewinnen", hatte der 34-Jährige nach dem überraschenden Aus im Goldrennen gegen Zverev am Freitag gesagt. Nun, sein Vorhaben sollte nicht gelingen - obwohl er trotz nachlassender Kräfte immer weiter kämpfte und gegen den Weltranglisten-Elften Carreno-Busta mehrere Matchbälle abwehrte. Anfang des dritten Satzes ärgerte sich Djokovic so sehr, dass er zunächst einen Schläger auf die menschenleere Tribüne warf. Wenig später zertrümmerte der Weltranglisten-Erste ein anderes Racket.

Djokovic verzichtet auf Mixed-Medaillenkampf

Die Chance auf seinen ersten Olympia-Sieg und den Golden Slam hatte der Serbe im Halbfinale gegen Zverev verspielt. Der Hamburger setzte sich sensationell mit 1:6, 6:3, 6:1 durch und kann sich am Sonntag gegen den russischen Überraschungsfinalisten Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel küren. Bei den Damen gelang Steffi Graf diese Krönung 1988, als die ehemalige Weltklassespielerin auch den Gold Slam gewann.

Anschließend an seine Niederlage verzichtete Djokovic auf das Bronze-Match gemeinsam mit Nina Stojanovic im Mixed-Wettbewerb. Grund für die Absage des 20-fachen Grand-Slam-Turniersiegers sei eine Verletzung an der linken Schulter, wie die Veranstalter mitteilten. Bronze ging damit kampflos an das australische Duo Ashleigh Barty/John Peers.

Der Serbe hat in dieser Saison bei den Australian Open, den French Open und in Wimbledon triumphiert. Den Grand Slam kann der Topstar mit dem Titel bei den US Open im September noch perfekt machen. Zuletzt gelang es dem Australier Rod Laver 1969, die vier wichtigsten Tennis-Turniere in einem Kalenderjahr zu gewinnen. Für den Golden Slam hätte Djokovic zusätzlich Olympia-Gold gebraucht.