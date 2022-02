Frenzel und Weber in Isolation

Frenzel und Weber in Isolation Zwei von sechs Coronafällen im deutschen Team bestätigt

Die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber müssen bei den Olympischen Winterspielen in Peking vorerst in die Corona-Isolation. Dagegen ergeben Nachtests bei vier weiteren zunächst positiv getesteten deutschen Athleten einen negativen Befund.

Der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel und sein Teamkollege Terence Weber sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking mit. Die beiden Nordischen Kombinierer waren am Tag zuvor in China gelandet, insgesamt waren sechs Teammitglieder nach ihrem Flug positiv getestet worden. Die Re-Tests bestätigten Frenzels und Webers Ergebnisse. Dagegen ergaben Nachtests bei vier weiteren zunächst positiv getesteten deutschen Athleten aus dem Eishockey-Team und der Skeleton-Auswahl einen negativen Befund.

"Die Athleten waren nach dem Verdacht bereits von ihrer Teilmannschaft separiert worden. Aktuell gibt es bei beiden keine sogenannten Close Contacts", hieß es in der Mitteilung des DOSB: "Die vier weiteren Verdachtsfälle aus den Teilmannschaften Skeleton und Eishockey haben sich nach zwei Re-Tests nicht bestätigt."

Der leitende Olympia-Arzt des deutschen Teams in China, Dr. Bernd Wohlfahrt, bestätigte die beiden Coronafälle: "Sie sind unterwegs ins Isolationshotel." Frenzel und Weber gehe es "den Umständen entsprechend gut. Sie werden weiterhin regelmäßig PCR-getestet." Ob die Kombinierer bei rechtzeitiger Negativtestung an den olympischen Wettbewerben teilnehmen, vermochte der Mediziner noch nicht zu sagen. Das sei "Grundsätzlich schwierig zu beantworten", viel mehr müsse die Situation "von Tag zu Tag angucken. Ganz entscheidend ist der klinische Verlauf." Erst danach werde eine Entscheidung getroffen, ob Frenzel und Weber wieder einsteigen können. "Safety first", fasst Wohlfarth die Maßgabe zusammen.

Nordische Kombination als Muster ohne Wert?

Insgesamt ist die Zahl der auch durch Nachtests bestätigten deutschen Coronafälle nun auf vier gestiegen. Bereits seit Mittwoch befindet sich Eiskunstläufer Nolan Seegert im Quarantäne-Hotel. Mit Verzögerung wurde auch noch seine Paarlauf-Partnerin Minerva Hase offiziell als Kontaktperson eingestuft. Sie wurde im olympischen Dorf vom Team separiert, darf jedoch weiter individuell trainieren. Auch ein weiteres Mitglied des Eiskunstlauf-Teams gilt als sogenannter Close Contact. Zuvor war ein Betreuer aus der DOSB-Delegation positiv getestet worden.

Wer sich bei Olympia in Peking mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Für Frenzel und Weber ist ein Start in der ersten Entscheidung am Mittwoch somit quasi ausgeschlossen. Der Wettbewerb wird damit zu einer Farce: Weil auch Topfavorit Jarl Magnus Riiber (Norwegen) und der Este Kristjan Ilves positiv getestet wurden, sind von den besten sieben Athleten des Gesamtweltcups nur noch drei übrig.