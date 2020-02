Wer überlegt oder sich bereits entschlossen hat, ein Galaxy S20 zu kaufen, sollte das nicht sofort tun. Wer ein paar Monate wartet, kann sehr viel Geld sparen. Wann und zu welchem Preis es sich lohnt, zuzuschlagen, lehrt die Vergangenheit.

Auch wenn ntv.de sie noch nicht testen konnte, kann man schon sagen, dass Samsungs neue Galaxy-S20-Geräte zu den besten Smartphones des Jahres gehören werden, denn die Hardware ist vom Allerfeinsten. Der prächtige AMOLED-Bildschirm ist laut Displaymate die aktuelle Nummer 1, Arbeits- und Flash-Speicher sind pfeilschnell, der Chip bärenstark und die Mehrfach-Kameras knipsen voraussichtlich auch ganz oben mit.

Allerdings sind die Geräte furchtbar teuer, das günstigste Modell kostet 900 Euro. Doch das wird nicht lange so bleiben. Die Vergangenheit zeigt: Samsungs Flaggschiffe verwandeln sich ziemlich schnell in Preis-Leistungs-Kracher. Wann man zuschlagen sollte, ist gar nicht so schwer herauszufinden, man muss nur nachschauen, wie es den Vorgängern ergangen ist.

Auch das Galaxy-S10-Duo ging vor rund einem Jahr zu horrenden Preisen an den Start, die günstigste Variante kostete ebenfalls 900 Euro. Aktuell ist das Gerät mit 128 Gigabyte (GB) Speicher ab rund 570 Euro zu haben, also mehr als 300 Euro günstiger als vor zwölf Monaten. Ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt, dass man wahrscheinlich gar nicht so lange warten muss, bis das neue Modell ebenfalls nur noch 600 Euro kostet. Denn der Preis des Vorgängers legte in den ersten drei Monaten nach Marktstart einen so rasanten Sturzflug hin, dass er bereits Ende März für weniger als 700 Euro zu haben war, im Juni für 620 Euro gehandelt und im Sommer gelegentlich für 550 Euro verkauft wurde.

Geringere Nachfrage?

Wer also beim neuen Smartphone-Flaggschiff aus Südkorea ein paar Wochen oder Monate wartet, kann voraussichtlich mindestens ebenso viel Geld sparen wie beim S10. Möglicherweise sind beim Galaxy S20 auch noch ein paar Euro mehr drin. Der durch seine oft zutreffenden Apple-Prognosen bekannte Analyst Ming-Chi Kuo erwartet laut "Neowin", dass Samsung 2020 lediglich rund 32 Millionen seiner neuen Flaggschiffe verkaufen wird. Die verbesserten Kameras reichten nicht aus, um Nutzer älterer Geräte zum Upgrade zu bewegen, kritisiert er. Von den Galaxy-S10-Geräten wurden die Südkoreaner im vergangenen Jahr mindestens 36 Millionen los.

Auch das zeigt die Vergangenheit: Wenn die Nachfrage zurückgeht, pusht Samsung den Absatz mit Preisnachlässen. Ein Galaxy S20 jetzt sofort zu kaufen, lohnt sich also vermutlich nicht mal für Vorbesteller, die immerhin noch die neue Generation von Samsungs kabellosen Ohrhörern Galaxy Buds+ dazu bekommen. Aktuell kriegt man die Stöpsel für etwa 150 Euro.