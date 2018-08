Technik

EISA-Preisträger gekürt: Das sind die besten Smartphones des Jahres

Die Medien-Organisation EISA kürt die besten Smartphones des Jahres. Die beiden wichtigsten Preise räumen zwei Geräte ab, die es absolut verdient haben. Die großen Favoriten gehen aber leer aus.

Seit 1982 kürt die European Imaging & Sound Association (EISA) im Spätsommer die besten Produkte der Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik. Die Jury besteht aus Redakteuren von 53 Fachmagazinen aus 25 verschiedenen europäischen Ländern. Jetzt hat die Organisation ihre Preisträger in der Kategorie Smartphones bekannt gegeben und die Sieger sind durchaus eine kleine Überraschung, denn Marktführer Samsung ging völlig leer aus. Die beiden großen Gewinner haben ihre Preise aber wohl verdient, wie auch die Beurteilungen auf n-tv.de zeigen.

Zum besten Smartphone kürten die Fachjournalisten das Huawei P20 Pro. Es sei das "bisher fortschrittlichste, innovativste und technisch überlegenste Smartphone", so die Begründung der Jury. Neben dem "umwerfenden" Design, dem "beeindruckenden" Display und dem "verlässlichen" Akku heben die Experten vor allem die "aufregende Dreifach-Kamera auf der Rückseite" hervor. Aufgrund der fantastischen Fotos und Videos, die sie produziere, sei sie "ein Trendsetter in der mobilen Fotografie".

Nokia 7 Plus ist "speziell"

Eine größere Überraschung ist der Preis-Leistungs-Sieger der diesjährigen EISA-Awards. Denn mit dem Nokia 7 Plus konnte ihn ein Hersteller gewinnen, der erst im vergangenen Jahr ein - beeindruckendes -Marken-Comeback startete. "Da alle Komponenten in perfekter Harmonie mit der Android-One-Software arbeiten, hat HMD Global ein Smartphone kreiert, das ein Traum für jeden ist, der erwartet, dass sein Handy einwandfrei funktioniert", heißt es in der Begründung.

Das "Sahnehäubchen" des Nokia 7 Plus ist nach Ansicht der Fachjournalisten die Doppel-Kamera, deren Optik von Carl Zeiss stammt. Die Jury ist allerdings auch vom Aluminiumgehäuse mit seiner Keramik-Oberfläche begeistert und schreibt: "Dieses Smartphone fühlt sich wirklich speziell an."

Quelle: n-tv.de