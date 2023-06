Stiftung Warentest prüft elf Android-Sicherheits-Apps. Alle Anwendungen schützen gut oder sogar sehr gut. Der Testsieger ist kostenlos, Bezahl-Apps bieten aber zusätzliche Sicherheitsfunktionen.

Ob Android-Smartphones Antivirus-Apps benötigen, ist umstritten. Eigentlich gibt es Android-Viren nicht mal, denn dabei müsste es sich um Schadcode handeln, der sich selbst verbreiten kann. Doch in freier Wildbahn wurde so eine Malware noch nicht entdeckt. Grundsätzlich sind Android-Schädlinge also darauf angewiesen, dass Nutzerinnen und Nutzern sie selbst auf die Geräte holen. Gewöhnlich geschieht dies, wenn Apps aus unbekannten Quellen installiert werden. Kriminelle schleusen aber auch immer wieder verseuchte Anwendungen in Googles Play Store ein, die dort nicht immer sofort entdeckt werden.

Solange man keine unbekannten Apps herunterlädt, ist die Gefahr zwar sehr gering, sich Malware aufs Smartphone oder Tablet zu holen. Außerdem gibt es auf Android-Geräten mit Google Play Protect einen Dienst, der schädliche Apps erkennen und entfernen soll. Doch der ist nicht immer auf der Höhe, weshalb man sich sicherheitshalber einen zusätzlichen Wächter installieren kann, der im Hintergrund aufpasst. Stiftung Warentest hat elf Schutz-Apps geprüft und alle für gut oder sehr gut befunden.

Nur der Testsieger ist sehr gut

Am besten hat Sophos Intercept X for Mobile abgeschnitten, das eine von drei kostenlosen Apps unter den Testkandidaten ist. Schutzwirkung, Handhabung, die geringe Akku-Belastung und das zurückhaltende Datensendeverhalten bewerteten die Prüfer sehr gut. Die Datenschutzerklärung fanden sie zwar wie bei allen anderen Apps mangelhaft, was aber keinen Einfluss auf die Gesamtnote 1,5 hatte.

Fast ebenso gut schnitt G Data Mobile Security mit dem Qualitätsurteil 1,6 ab, das für beliebig viele Geräte 16 Euro pro Jahr kostet. Der Wächter schützt sehr gut und sendet auch keine unnötigen Daten an den Hersteller. Handhabung und Akku-Belastung wurden gut benotet.

Auch Trend Micro Mobile Security for Android erhielt die Gesamtnote 1,6. Eine Jahreslizenz für die Sicherheits-App kostet 20 Euro. Neben der Schutzwirkung fand Warentest auch die Handhabung der App sehr gut. Stromverbrauch und Datensendeverhalten bewertete die Stiftung gut.