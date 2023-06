Stiftung Warentest prüft 21 aktuelle Smartphones. Das beste Gerät kostet 1250 Euro, aber Handys unter 450 Euro schneiden fast ebenso gut ab. Auch die Qualität der Kameras ist kaum noch ein Grund, mehr Geld auszugeben.

In der Bestenliste von Stiftung Warentest teilen sich Apples iPhone-14-Pro-Duo und Samsungs Galaxy S23+ und S23 Ultra die Tabellenspitze, die alle mehr als 1000 Euro kosten. Auch das beste Smartphone im jüngsten Test der Stiftung von insgesamt 21 neuen Geräten liegt in dieser Preisklasse: Das 1250 Euro teure Xiaomi 13 Pro schaffte mit der Gesamtnote 1,9 eine Top-10-Platzierung.

Die Prüfer feiern jedoch Geräte für weniger als 450 Euro, die kaum schwächer bewertet wurden, als "echte Geheimtipps". Und wer richtig viel sparen möchte und bei der Kamera keine allzu großen Ansprüche hat, findet gute Geräte schon für rund 210 Euro.

Samsung bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Preis-Leistungs-Sieger ist das Samsung Galaxy A54, das im Online-Handel durchschnittlich 440 Euro kostet und die Gesamtnote 2,0 erhielt. "Hier stimmt die Qualität", schreiben die Prüfer. Sie bescheinigen dem Gerät ein "tadelloses Display, eine sehr lange Akku-Laufzeit, eine gute Rechenleistung und eine überzeugende Kamera." Nutzer müssten lediglich kleinere Einbußen bei Netzempfindlichkeit, WLAN-Empfang und Ortung machen. Insgesamt erreichte das Galaxy A54 auch in der Kategorie "Grundfunktionen" eine gute Bewertung.

Ein weiterer "heißer Geheimtipp" der Tester ist das Samsung Galaxy A34. Es kostet nur rund 360 Euro, schnitt aber trotzdem mit dem Qualitätsurteil 2,1 ab. Grundfunktionen, Display, Ausdauer, Handhabung und Stabilität wurden gut benotet, das Display sogar sehr gut. Die Prüfer fanden lediglich die Kamera nur befriedigend. Zoom-Fotos, Selfies und Aufnahmen bei geringer Beleuchtung seien nur mittelmäßig, schreiben sie.

Gute Smartphones für rund 210 Euro

Das Xiaomi Redmi Note 12 hat trotz des niedrigen Preises ein sehr gutes Display. (Foto: Xiaomi)

Gute Smartphones gibt es auch für noch deutlich weniger Geld. Das Xiaomi Redmi Note 12, das man für durchschnittlich 209 Euro kaufen kann, erhielt die Gesamtnote 2,4. Akku und Display fanden die Prüfer "erstklassig", Rechenleistung und WLAN-Verbindung "annehmbar".

Die Kamera schnitt nur befriedigend ab, da für gute Fotos viel Licht nötig ist und aufgenommene Selfies Stiftung Warentest nicht überzeugten.

Zum gleichen günstigen Preis erhält man das Samsung Galaxy A14, das mit dem Qualitätsurteil 2,5 bewertet wurde. Sein Bildschirm ist gut, die Ausdauer sehr gut. Rechenleistung, WLAN-Verbindung, Netzempfindlichkeit und Ortung fanden die Prüfer "passabel". Auch bei diesem "Geheimtipp" ist die Kamera lediglich befriedigend. Sie nimmt nur mittelmäßige Bilder auf und schwächelt bei Zoom-Aufnahmen.

Billig bedeutet oft weniger Updates

In der Bestenliste findet man auch ältere gute Smartphones in der 200-Euro-Klasse. Allerdings muss man hier beachten, dass die Geräte möglicherweise nicht mehr lange Software-Aktualisierungen vom Hersteller erhalten. Allgemein gilt, dass günstigere Handys seltener Updates erhalten. Auch Samsung aktualisiere seine preiswerten Smartphones "etwas seltener", schreibt Warentest. Am wenigsten Verlass sei auf "Billigheimer wie Alcatel und Wiko."