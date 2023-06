Das Google Pixel 6 hat in der 500-Euro-Klasse die beste Gesamtnote, ist aber nicht unbedingt der heißeste Preis-Leistungs-Tipp.

Smartphones, die um die 500 Euro kosten, sind fast so gut wie doppelt so teure Geräte. Display, Leistung und sogar ihre Kameras sind top. Selbst den Vergleich mit iPhone & Co. müssen sie nicht scheuen, wie die Testergebnisse der fünf besten Geräte dieser Preisklasse von Stiftung Warentest zeigen.

Die besten von Stiftung Warentest geprüften Smartphones sind mit dem Qualitätsurteil 1,6 Apples iPhone-14-Duo und Samsungs Galaxy S23 Ultra und S23+. Ihre durchschnittlichen Online-Preise liegen zwischen 1100 und 1300 Euro, was eine Menge Geld für ein Handy ist. So viel muss man aber für ein Top-Smartphone nicht ausgeben. In der Bestenliste der Stiftung finden sich auch Geräte, die nur 500 Euro oder sogar weniger kosten und fast ebenso gut abgeschnitten haben. Das sind die zehn heißesten Preistipps:

OnePlus Nord CE 2

Trotz der guten Gesamtnote 2,1 hat es das OnePlus Nord CE 2 gegen noch günstigere und/oder bessere Konkurrenten in der Klasse bis 500 Euro schwer. (Foto: OnePlus)

Das OnePlus Nord CE ist schon für rund 365 Euro zu haben, hat mit der Gesamtnote 2,1 aber trotzdem ein gutes Testergebnis erzielt. Seine Ausdauer ist herausragend, Display, Grundfunktionen und Stabilität wurden gut bewertet.

Abstriche müssen Nutzer bei Kamera und Handhabung machen, die Warentest lediglich befriedigend fand.

Samsung Galaxy A34

Gut und günstig: das Samsung Galaxy A34. (Foto: Samsung)

Die Akku-Leistung des Samsung Galaxy A34 ist zwar nur gut, aber ansonsten bietet das Smartphone bei gleichem Qualitätsurteil das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis als das OnePlus Nord CE.

Für rund 330 Euro bekommt man ein Handy mit sehr gutem Display und bis auf die Kamera guten Bewertungen.

Google Pixel 6a/7a

Durch Googles Tensor-Chip hat das Pixel 6a einige KI-Tricks auf Lager. (Foto: kwe)

Die Ausdauer ist die Achillesferse des Google Pixel 6a. Ansonsten wurde das etwa 365 Euro günstige Smartphone durchweg gut benotet. Bei der Kamera sind lediglich Zoom-Aufnahmen und Selfies etwas schwächer, ansonsten sind Fotos und Videos auf hohem Niveau.

Tipp: Stiftung Warentest hat es noch nicht geprüft, aber für knapp 490 Euro ist der Nachfolger ebenfalls ein heißer Tipp. ntv.de hat im Praxistest festgestellt, dass das Google Pixel 7a eine richtig gute Kameraausstattung hat. Im Gegensatz zum 6a besitzt es außerdem ein Display mit 90 Hertz (Hz) Bildwiederholfrequenz, und das Gerät ist ein Jahr jünger, womit es auch entsprechend länger Software-Updates erhält.

Xiaomi 11T Pro

Wer keine gedruckte Bedienungsanleitung benötigt, bekommt mit dem Xiaomi 11T Pro ein richtig gutes Smartphone. (Foto: Xiaomi)

Eine glatte 2 als Qualitätsurteil erreichte bei Stiftung Warentest das Xiaomi 11T Pro, dessen Online-Preis durchschnittlich 440 Euro beträgt. Lediglich die Handhabung wurde befriedigend bewertet, was aber auf eine fehlende Gebrauchsanweisung zurückzuführen ist, auf die viele Nutzer verzichten können.

Das Display des chinesischen Boliden ist sehr gut, Kamera, Grundfunktionen, Akku und Stabilität wurden für gut befunden.

Samsung Galaxy S21 FE

Das Samsung Galaxy S21 FE ist bis auf den Akku ein starkes Stück. (Foto: Samsung)

Stiftung Warentest listet das Samsung Galaxy S21 FE zwar mit einem Preis von 530 Euro auf, aber es ist inzwischen schon problemlos für 480 Euro zu bekommen.

Bei ihm setzt sich die Gesamtnote 2,0 aus fast durchweg guten Einzel-Bewertungen zusammen, die Laufleistung ist allerdings nur befriedigend.

Samsung Galaxy A54

Neu und richtig gut: das Samsung Galaxy A54. (Foto: Samsung)

Deshalb ist das rund 420 Euro günstige, brandneue Samsung Galaxy A54 mit dem gleichen Qualitätsurteil der wohl heißere Preis-Leistungs-Tipp. Das Gerät hat einen sehr guten Bildschirm und eine hervorragende Ausdauer. In den anderen Disziplinen erhielt es von den Prüfern gute Bewertungen.

Da es bei Netzempfindlichkeit, Ortung und WLAN-Verbindung im Test etwas schwächelte, schrammte das südkoreanische Smartphone bei den Grundfunktionen mit der Note 2,5 nur knapp an einem Befriedigend vorbei.

Oppo Find X5

Die Kamera des Oppo Find X5 ist gut (2,0), aber durch die Kooperation mit Hasselblad nicht überragend. (Foto: Oppo)

Weil sich der Hersteller eine Gebrauchsanleitung gespart hat, fanden die Tester die Handhabung des Oppo Find X5 nur befriedigend. Damit hat sich das Handy, das durchschnittlich 530 Euro kostet, eine bessere Gesamtnote als 2,0 verdorben.

Sein Glanzpunkt ist ein sehr gutes Display, ansonsten ist es ein durch die Bank gutes Smartphone.

Nothing Phone (1)

Das Nothing Phone (1) setzt mit seiner Rückseite Leuchtzeichen. (Foto: kwe)

Für das Nothing Phone (1) hat Warentest einen Durchschnittspreis von 400 Euro ermittelt. Es hat mit guten Noten in allen Kategorien ebenfalls das Qualitätsurteil 2,0 erreicht. Obendrein ist es durch eine transparente Rückseite mit informativen MicroLED-Lichtstreifen ein außergewöhnliches Smartphone.

Interessierte sollten aber noch etwas warten, bevor sie zuschlagen. Am 11. Juli feiert der Nachfolger Premiere, der möglicherweise nicht viel teurer sein wird. Ab dann könnten Restbestände des Nothing Phone (1) auch deutlich günstiger verkauft werden.

Honor 50

Das Honor 50 hat ein sehr gutes Display. (Foto: kwe)

Das ähnlich teure Honor 50 ist mit der gleichen Gesamtnote eine attraktive Alternative, wenn man an die Kamera keine allzu hohen Ansprüche stellt, deren Resultate die Tester nur befriedigend fanden. Dafür hat das Smartphone ein sehr gutes Display und eine sehr gute Laufleistung zu bieten. Handhabung, Stabilität und Grundfunktionen wurden gut bewertet.

Google Pixel 6

Spitzenreiter in der 500-Euro-Klasse ist mit dem Qualitätsurteil 1,9 das Google Pixel 6, das im Durchschnitt 510 Euro kostet. Das Gerät hat einen sehr guten Bildschirm und erreichte in allen anderen Disziplinen gute Noten. Das Handy kam allerdings schon im Herbst 2021 auf den Markt, weshalb man auch ein Auge auf den Nachfolger werfen sollte, der inzwischen für nur 50 Euro mehr zu haben ist. Gegen das Pixel 7 spricht, dass seine Laufleistung nur befriedigend beurteilt wurde.