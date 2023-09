Medienvertreter, die beim Apple-Event in Cupertino waren, schildern ihre ersten Eindrücke zum iPhone 15. Die Begeisterung hält sich in Grenzen, gelobt werden vor allem die neuen Farben und die Haptik der Geräte. Den größten Eindruck hinterlässt das geringe Gewicht der Pro-Modelle.

Wer das Apple-Event gestern verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass die Veranstaltung wenig oder gar keine Höhepunkte hatte. Chris Taylor von "Mashable" nennt sie "spaßfreien iPhone-Launch". Echte Innovationen bieten die neuen iPhones kaum, eher kleinere und erwartbare Verbesserungen. Entsprechend zurückhaltend sind auch die ersten Eindrücke von Medienvertretern, die die iPhone-15-Serie vor Ort in Cupertino schon kurz ausprobieren konnten. Im Mittelpunkt stehen Designänderungen.

Geräte liegen angenehm in der Hand

Alle vier neuen Geräte haben am Metallrahmen zum Glas hin abgerundete Kanten. Das gefällt durchweg allen Testern. Laut Jason Snell von "Macworld" fühlt sich das iPhone 15 "geschmeidig" an. Es liege einfach besser in der Hand, schreibt er.

Hier sieht man schön den schmaleren Display-Rand und die abgerundeten Kanten des iPhone 15 Pro. (Foto: Apple)

Bei den Pro-Varianten kommt hinzu, dass die Smartphones durch den Wechsel von einem Stahl- zu einem Titanium-Gehäuse wesentlich leichter als ihre Vorgänger sind. Da es sich nicht nur um wenige Gramm handelt, wird der Unterschied allgemein als deutlich spürbar beschrieben. Das iPhone 15 Pro wiegt 187 Gramm, sein Vorgänger 206 Gramm. Das iPhone 15 Pro Max bringt 221 Gramm auf die Waage, das 14 Pro Max 240 Gramm.

Kif Leswing von "CNBC" hatte sogar einen Wow-Moment, als er die neuen Pros in die Hand nahm. Der Gewichtsunterschied sei so bedeutend, dass selbst Nutzer, die ein iPhone Pro 14 hätten, über einen Wechsel nachdenken könnten. "Schließlich halten Menschen ihre Telefone stundenlang am Tag in der Hand." Dass die Pros durch einen schmaleren schwarzen Rand ums Display zusätzlich etwas schmaler geworden sind, mache die Geräte noch handlicher, sind sich die frühen Tester einig

Titanium-Gehäuse machen die neue Pros deutlich leichter als ihre Stahl-Vorgänger. (Foto: Apple)

Pastellfarben und matte Oberflächen gefallen

Gut angekommen sind auch die neuen Pastellfarben und die matten Glas-Rückseiten der neuen iPhones. "Das dezent strukturierte Glas auf der Rückseite wird durch das ionenbeschichtete Glas des Kameragehäuses wunderbar ausgeglichen", schwärmt Jason Snell. "Die Farbe scheint im Inneren des Glases zu schweben." June Wan von ZDNet ist wie anderen ihrer Kolleginnen und Kollegen außerdem aufgefallen, dass die matte Oberfläche extrem unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken ist.

Den von Apple eingeladenen Medienvertretern gefällt auch die matte Oberfläche des Titanium-Rahmens von iPhone 15 Pro und Pro Max, die ebenfalls kaum Schlieren zeigt. Die leicht gebürstete Textur sei obendrein "einfach nur schön anzusehen", schreibt Jason Snell.

Vermutlich werden im kommenden Jahr auch die Standard-Modelle eine Aktions-Taste haben. (Foto: Apple)

Aktions-Taste nicht nur praktisch

Chance Miller von "9to5Mac" hat sich die neue Aktions-Taste der Pro-Modelle genauer angeschaut. Sie kann von Nutzern mit vielen Funktionen vom Starten der Kamera bis hin zu Kurzbefehlen frei belegt werden. Miller findet, dass das Menü in den Einstellungen, über das die Zuordnung stattfindet "wunderschön gestaltet" ist.

Er hat festgestellt, dass die Taste nur reagiert, wenn man sie länger gedrückt hält. Miller hält dies für sinnvoll, da so keine ungewollten Aktionen ausgelöst würden. Allerdings sei so immer ein zusätzlicher Schritt notwendig.

Wie gut die Kameras der neuen iPhones sind, können auch Medienvertreter noch nicht beurteilen, die die Geräte im Steve Jobs Theater kurz in die Hand nehmen konnten. Das wird erst nach einem ausführlichen Test möglich sein. Das Gleiche gilt für die Leistung des A17-Bionic-Chip der die neuen Pros antreibt.

Wie Mac-Rechner und iPads haben jetzt auch iPhones einen USB-C-Anschluss. (Foto: Apple)

Wechsel zu USB-C überwiegend positiv bewertet

Den USB-C-Anschluss, der bei allen vier Neulingen die Lightning-Buchse ersetzt, konnte man ebenfalls noch nicht testen. Aber da die Vorteile des Systems bekannt sind, kann man hierzu durchaus schon eine fundierte Meinung äußern.

Als Leswing findet den Umstieg "großartig". Endlich könne man mit ein und demselben Ladegerät Macs, iPads, iPhones und Airpods aufladen. Menschen mit Android-Handys könnten sich Ladegeräte von iPhone-Nutzern ausleihen und umgekehrt. Grundsätzlich sei es jetzt für iPhone-Nutzer einfacher, eine Möglichkeit zu finden, ihr Gerät aufzutanken.

John Velasco von "Tom's Guide" hat beim Umstieg auf USB-C zwiespältige Gefühle. Er sehe den Komfort, den der Anschluss biete, schreibt er. So müsse er auf Reisen nur noch ein einziges Ladekabel für seine Ausrüstung mitnehmen. Andererseits sei das viele Lightning-Zubehör, das er in den vergangenen Jahren gekauft habe, jetzt praktisch nutzlos - zumindest ohne Adapter.

Standard-Modelle mit Pro-Feeling

Um sich ein Urteil über iPhone 15 und iPhone 15 Plus zu bilden, muss man sie eigentlich ebenfalls nicht testen. Schließlich erhalten sie die Displays mit Dynamic Island, den A16-Bionic-Chip sowie die 48-Megapixel-Hauptkamera der im vergangenen Jahr vorgestellten Pro-Geräte. Zusammen mit den Designänderungen mache dies die beiden Normalos zu Smartphones, die sich großartig anfühlten und so funktionierten, wie es Premium-Geräte sollten, schreibt June Wan. Die Standard-Modelle seien die iPhones, die die meisten Leute kaufen sollten.

Ähnlich sieht das John Velasco. Während in der Vergangenheit die Normalos etwas abgehängt wirkten, gelte dies nicht für iPhone 15 und 15 Plus. Man erhalte mit ihnen Premium-Flaggschiff-Funktionen für weit weniger Geld als das günstigste iPhone 15 Pro koste.