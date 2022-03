Whatsapp erhält ein großes Update, mit dem Sprachnachrichten gleich sechs neue Funktionen erhalten. Unter anderem können Nutzer jetzt ihre Botschaften kontrollieren, bevor sie sie abschicken.

Schon seit 2013 gibt es in Whatsapp die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu senden, unglaubliche 7 Milliarden werden weltweit inzwischen täglich verschickt. Einige Nutzer haben schlicht keine Lust, lange Texte zu tippen, andere können sich einfach besser ausdrücken, wenn sie sagen, was ihnen am Herzen liegt.

Weil die Funktion so beliebt ist, erhält sie jetzt insgesamt sechs wichtige Verbesserungen. Sie kommen nicht alle auf einmal, sie sollen in den kommenden Wochen nach und nach eingeführt werden. Wer die Beta der App installiert hat, kann aber schon jetzt schon die eine oder andere Neuheit nutzen.

- Wiedergabe außerhalb des Chats: Damit ist es möglich, Sprachnachrichten außerhalb des Chats anzuhören und gleichzeitig andere Nachrichten zu lesen oder zu beantworten.

- Aufnahme anhalten/fortsetzen: Durch diese Verbesserung kann man die Aufnahme von Sprachnachrichten nach Bedarf anhalten und fortsetzen, zum Beispiel wenn man gestört wird oder seine Gedanken ordnen möchte.

- Visualisierung in Wellenform: Um den Verlauf einer Aufnahme besser nachverfolgbar zu machen, wird der Klang einer Sprachnachricht jetzt in visueller Form angezeigt.

- Aufnahmekontrolle vor dem Absenden: Wichtig, wenn es auf Details ankommt: Sprachnachrichten lassen sich künftig anhören, ehe man sie versendet.

- Schnelle Wiedergabe bei weitergeleiteten Nachrichten: Wenn man es eilig hat, lassen sich eigene und weitergeleitete Sprachnachrichten 1,5 Mal so schnell oder mit doppelter Geschwindigkeit wiedergeben.

- Wiedergabe ab zuletzt gehörter Position: Durch diese Neuerung ist es möglich, die Wiedergabe einer nur zum Teil gehörten Sprachnachricht an der Stelle fortsetzen, an der man sie unterbrochen hat, sobald man zu einem Chat zurückkehrt.