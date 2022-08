Der LG OLED Flex in Aktion.

LG präsentiert im Vorfeld der IFA in Berlin ein sehr spezielles TV-Gerät. Sein 42-Zoll-Bildschirm kann in verschiedenen Graden gekrümmt werden und soll eine ideale Kombination für Gamer sein, die neben dem Zocken auch gerne fernsehen und streamen.

Fernseher mit gebogenen Bildschirmen haben sich nie richtig durchgesetzt, da sie eine zentrale Sitzposition der Zuschauer voraussetzen. Gamer nutzen dagegen recht häufig gekrümmte Displays, da sie ja direkt und auch sehr nahe davor sitzen. LG hat jetzt im Rahmen der Internationalen Funkausstellung ein Gerät vorgestellt, das beiden Ansprüchen gerecht wird.

Der OLED Flex (LX3) hat ein Display, das sich in 20 verschiedenen Graden krümmen kann, laut Unternehmen ist er der weltweit erste 42-Zoll-Fernseher, der das beherrscht. Um den Bildschirm zu biegen, müssen Nutzer nicht mal aufstehen, sie können das auch mit der Fernbedienung erledigen. Außerdem können sie das Display um bis zu zehn Grad in ihre Richtung oder um bis zu fünf Grad von ihnen weg neigen.

Dass das Gerät in erster Linie Gamer ansprechen soll, geht aus den weiteren besonderen Fähigkeiten des Flex hervor. Über ein spezielles Menü ist es beispielsweise möglich, die Größe des Bildes auf dem Bildschirm an die individuellen Vorlieben oder an das Genre des Spiels anzupassen. Ein Multi-View-Modus erlaubt es, Inhalte von zwei verschiedenen Quellen gleichzeitig anzuzeigen.

Alles an Bord, was sich Zocker wünschen

Man kann das integrierte Mikrofon des Fernsehers und alle über USB verbundenen Geräte wie Headset, Tastatur oder Maus mit einem über HDMI-Kabel angeschlossenen PC nutzen. Mit einem Tastendruck kann der Benutzer die Geräteverbindung zwischen PC und LG OLED Flex hin- und herschalten. Eine Gaming-App bietet schnellen Zugriff auf beliebte Apps wie Twitch und YouTube und zeigt eine Liste der angeschlossenen externen Eingabegeräte an.

Auch der Sound lässt sich an bestimmte Spielegenres anpassen. Dafür hat das Gerät ein eigenes Interface mit Equalizer, Schalter für AI Game Sound und Dolby Atmos sowie erweiterte Audioeinstellungen.

Der Fernseher unterstützt außerdem Dolby Vision Gaming bei 4K und 120 Hertz, hat HDMI 2.1-Funktionen und beherrscht den Auto Low Latency Mode (ALLM). Eine Beleuchtung auf der Rückseite kann sich an Bildschirminhalte anpassen.

Einen Preis und wann der OLED Flex auf den Markt kommt, hat LG noch nicht verraten.