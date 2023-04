Stiftung Warentest prüft zwölf aktuelle WLAN-Lautsprecher. Die Preisunterschiede sind groß, doch das hört man oft nicht. Einen guten Klang gibt's schon für 100 Euro, aber weil es für einen guten Ton mehr braucht, gibt es nur einen Testsieger.

WLAN-Lautsprecher zum Streamen von Musik werden immer beliebter, entsprechend vielfältig ist inzwischen das Angebot. Stiftung Warentest hat zwölf aktuelle Boxen mit Preisen zwischen rund 60 und 375 Euro getestet. Die beiden kleinsten Geräte können nicht überzeugen, bei den anderen Lautsprechern sind lediglich die Preisunterschiede groß.

Subjektives Klangerlebnis besser als Ton

Einen guten Ton (2,5) liefert nur der Testsieger Canton Smart Soundbox 3 (Gen. 2), der online im Schnitt für 375 Euro zu haben ist. Mit einer befriedigenden Handhabung und einem sehr guten Stromverbrauch ist es auch die einzige Box, die ein gutes Qualitätsurteil (2,4) erreichte.

Einen von fünf Fachleuten gehörten guten Klang bieten aber neun Testkandidaten. Für die Ton-Note berücksichtigt Stiftung Warentest nämlich zusätzlich die Möglichkeiten der Klangoptimierung und misst Schalldruck und Frequenzbereiche, wobei die meisten Lautsprecher nicht überzeugen konnten. Gemessene Defizite wirkten sich aber nicht immer auf das subjektive Klangerlebnis aus, erklären die Prüfer.

So liefert auch der zweitplatzierte Harman Kardon Citation One MK III (226 Euro) einen guten Klang, hat aber nur einen befriedigenden Ton (2,7). Seine Handhabung ist auch nur befriedigend, besser bewertete Warentest in dieser Kategorie aber kein Gerät. Die Harman-Box ist außerdem nicht ganz so sparsam wie der Testsieger. Gesamtnote: 2,7.

Ikea vor Apple

Das gleiche Qualitätsurteil schaffte der Ikea Synfonisk Regal-Wifi-Speaker (Gen. 2) mit Sonos-Technik. Er kostet aber nur 100 Euro, was ihn zum klaren Preis-Leistungs-Sieger macht. Klang und Stromverbrauch erhielten gute Noten.

Apples 350 Euro teurer Homepod (Gen. 2) landete mit der Gesamtnote 2,8 nur auf dem vierten Platz. Auch sein Klang ist gut, der Ton insgesamt aber lediglich befriedigend (2,9). Für ihren geringen Stromverbrauch wurde die Apple-Box sehr gut bewertet.