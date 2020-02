Apple forscht offenbar an einem spektakulären iPhone, das Falt-Smartphones alt aussehen lassen könnte. Ein neu erteiltes Patent zeigt das gläserne Wunderwerk.

Dass auch Apple an Geräten mit faltbaren Displays arbeitet, zeigt ein kürzlich in den USA erteiltes Patent. Doch dabei handelt es sich wohl eher um ein iPad, das man zusammenklappen kann als ein Falt-iPhone. Für kleinere Geräte hat das Unternehmen offenbar ganz andere Pläne, wie aus einem ganz neuen Patent hervorgeht, dass "AppleInsider" entdeckt hat. Es beschreibt ein komplett in Glas gehülltes iPhone, bei dem Inhalte, Informationen und Apps auf allen sechs Seiten angezeigt werden können.

Viele Möglichkeiten

Dem Patent nach könnte so ein Gerät ein einziges Rundherum-Display besitzen, es ist aber auch möglich, dass es nur den Anschein erweckt und das Glas-Gehäuse letztendlich aus sechs Einzelteilen zusammengesetzt wird. Grundsätzlich gibt es an so einem iPhone immer noch einen Haupt-Bildschirm auf der Vorderseite. Unter den transparenten Seitenflächen und der Rückseite könnten sich aber zusätzliche Displays befinden. Laut Patent-Text sollen sie nicht nur zur Anzeige dienen, sondern mit Touch-Oberflächen auch zusätzliche Eingabe- und Kontroll-Optionen sein. Physische Tasten hat so ein Gerät jedenfalls nicht mehr.

Die sechs Seiten sollen aber nicht nur getrennt voneinander arbeiten, Apps oder Inhalte können auch über zwei oder mehr Displays angezeigt werden, Icons könnten über die verschiedenen Oberflächen verschiebbar sein. Apple kann sich auch eine um das komplette Gerät laufende bandartige Benutzeroberfläche vorstellen.

Die Idee eines iPhone mit rundum laufenden Display ist nicht neu, bereits 2014 tauchten erste Patentzeichnungen auf, die ein ähnliches Konzept zeigten, allerdings ohne Glasflächen an Ober- und Unterseite. Seitdem hat Apple das Patent regelmäßig erneuert, laut "AppleInsider" zuletzt im November 2019.

Noch nicht gut genug

Ein neues Patent bedeutet nicht unbedingt, dass jetzt tatsächlich schon bald so ein iPhone Realität werden könnte. In den vergangenen Monaten hat sich bei den flexiblen Displays allerdings viel getan, alltagstaugliche Geräte wie das Galaxy Fold sind auf den Markt gekommen. Und Samsung hat jetzt mit dem Galaxy Z Flip auch gezeigt, dass bei flexiblen Displays nicht nur Kunststoff zum Einsatz kommen kann, sondern auch hauchdünne, biegsame Glas-Oberflächen.

Andererseits sind alle Falt-Geräte immer noch sehr empfindlich und schon gar nicht wasserdicht. Man darf erwarten, dass Apple weder ein Falt-iPad noch ein iPhone mit Rundherum-Display ernsthaft in Erwägung zieht, so lange solche Geräte in vielen anderen Bereichen Rückschritte gegenüber den aktuellen iPhones und iPads darstellen würden. Aber träumen darf man davon.