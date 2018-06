Technik

E3-Show mit vielen Highlights: Sony bietet starke Exklusivtitel

Mit seiner E3-Pressekonferenz will Sony zeigen, dass es für die Playstation die besten Exklusivtitel gibt. Vier Spiele stehen im Zentrum der Show, der allerdings der ganz große Glanz fehlt.

Nachdem Microsoft ordentlich vorgelegt hat, zeigte der große Konsolen-Konkurrent Sony auf der Computerspielemesse E3, welche Titel von ihm in den kommenden Monaten zu erwarten sind. Die Japaner haben die Erwartungen nicht enttäuscht, die Exklusivtitel für die Playstation sind vielversprechend. Allerdings gibt es wenig echte Neuigkeiten und es fehlen konkrete Starttermine.

The Last of Us Part 2

Das von vielen Playstation-Spielern vielleicht am sehnlichsten erwartete Spiel ist "The Last of Us Part 2". Dass Entwickler Naughty Dog Fortschritte macht, zeigt ein neuer Gameplay-Trailer. Man sieht, dass die Fortsetzung der Zombie-Survival-Geschichte grafisch herausragend ist und offenbar wieder eine fesselnde Story um Protagonistin Ellie bietet. Was in Los Angeles fehlte, war ein Datum, wann das Spiel in den Handel kommt.

Ghost of Tsushima

Auch für "Ghost of Tsushima" gibt es noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin. Das Spiel um den heroischen Abwehrkampf japanischer Samurai gegen mongolische Invasoren sieht im Trailer aber ebenfalls hervorragend aus und das Studio Sucker Punch hat mit der Infamous-Reihe bereits gezeigt, dass man von ihm großartige Playstation-Titel erwarten darf.

Death Stranding

Mit "Death Stranding" von Hideo Kojima hat Sony auf ein weiteres Spiel Appetit gemacht, von dem man noch nicht weiß, wann es herauskommen wird. Der japanische Entwickler arbeitet schon seit zwei Jahren an dem Spiel, das mit bekannten Schauspielern wie Norman Reedus und Mads Mikkelsen realisiert wird. Die Handlung bleibt schleierhaft, auch der neue Gameplay-Trailer verrät nur wenig über die Zwischenwelt, in der sich Protagonist Sam offenbar nach seinem Tod bewegt. Wenn es einmal fertig ist, dürfte es jedenfalls ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Playstation-Spiel sein.

Marvel's Spider-Man

Sonys vierter große Exklusivtitel ist "Marvel's Spider-Man". Dieses Spiel soll am 7. September erscheinen, ist also bereits kurz vor der Fertigstellung. Entsprechend klar ist, worum es geht: Peter Parker ist kein junger Anfänger mehr, sondern stellt sich in New York als erfahrener Superheld den Schurken entgegen. Trotzdem hat er nach wie vor Alltagsprobleme und versucht sein chaotisches Privatleben und seine Karriere unter einen Hut zu bringen. Wie atemberaubend Insomniac Games seine Kämpfe in Szene setzt, zeigt der neue Gameplay-Trailer.

Quelle: n-tv.de