Technik

"Pie" ist fertig: Welche Smartphones erhalten Android 9?

Von Klaus Wedekind

Android 9 alias "Pie" ist fertig und diesmal dürfen sich nicht nur Besitzer von Googles Pixel-Smartphones über schnelle Updates freuen. n-tv.de zeigt, welche Geräte schon bald aktualisiert werden und welche Handys im Laufe der kommenden Monate folgen sollten.

Wenn eine neue Android-Version erschien, war dies in der Vergangenheit für die meisten Smartphone-Besitzer erstmal kein großer Grund zur Freude. Denn sie mussten oft viele Monate auf eine Aktualisierung ihres Geräts warten oder gingen leer aus, weil das Handy nicht mehr brandneu war. Eigentlich gab es prompte Updates nur für Googles eigene Smartphones.

Viel hat sich an diesem Update-Elend noch nicht geändert, aber es gibt Lichtblicke. So gibt es seit einiger Zeit das Android-One-Programm, in das Geräte aufgenommen werden, die sich verpflichten, ohne Veränderungen Android nach Googles Vorgaben zu verwenden. Außerdem macht es Project Treble seit Android 8 "Oreo" Herstellern leichter, Smartphones zu aktualisieren, auch wenn sie eigene Benutzeroberflächen verwenden. So konnten beispielsweise Sony und OnePlus am Beta-Programm für Android P teilnehmen.

Bis die große Masse von den Veränderungen profitiert, wird es noch eine Weile dauern, aber die Update-Situation hat sich bereits gebessert und es gibt bei Android 9 "Pie" bereits eine ganze Reihe Smartphones, die relativ kurz nach den Pixel-Geräten die neue Version des Betriebssystems erhalten. n-tv.de listet die in Deutschland verkauften Handys auf, die als nächstes an der Reihe sind und diejenigen, die voraussichtlich in den kommenden Monaten die Aktualisierung erhalten sollten. Artikel und Liste werden regelmäßig ergänzt.

Google

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Android-One-Geräte

Nokia 8 Sirocco

Nokia 7 Plus

Nokia 6

HTC U11 life

BQ Aquaris X2

BQ Aquaris X2 Pro

Moto X4

Android-P-Beta-Programm

Sony Xperia XZ2

OnePlus 3

OnePlus 3T

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

Nokia (HMD Global)

Nokia 3

Nokia 3.1

Nokia 5

Nokia 5.1

Nokia 6

Nokia 6.2

Nokia 8

Samsung

Galaxy A6

Galaxy A6 Plus

Galaxy S8

Galaxy S8 Plus

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy Note 8

Huawei

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 10 Pro

Honor

Honor 10

Honor Note 10

Honor View 10

Sony

Xperia XA1

Xperia XA Ultra

Xperia XZs

Xperia XZ Premium

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Motorola

Moto G6

Moto G6 Plus

Moto G6 Play

Moto Z2 Play

Moto Z2 Force

Moto Z3

Moto Z3 Play

HTC

HTC U11

HTC U11 Plus

HTC U11 Life

HTC U12+

HTC Desire 12

HTC Desire 12+

LG

LG G6

LG V30

LG G7 ThinQ

Quelle: n-tv.de