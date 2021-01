Derzeit ist mit Flugzeugen nur schwer Geld zu verdienen, wo kaum jemand im Ausland Urlaub machen kann. Einer der wenigen Lichtblicke im internationalen Luftverkehr ist der Frachtmarkt. Von der Torte wollen Ferien-Airlines gern ein großes Stück abhaben und so werden aus Passagierfliegern "Prachter".

Der Ferienflieger Condor steuert derzeit ungewöhnliche Ziele an. Shanghai, Lappland oder Marokko lauten die Destinationen, an Bord sind statt sonnenhungriger Touristen Corona-Test-Kits, Autoteile oder gleich ganze Testwagen. "Kisten statt Menschen" lautet das Konzept, das nicht nur der Condor aus der Corona-Misere helfen soll. Die Frankfurter haben die Hälfte ihrer 16 Langstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 767 umgerüstet, wie Sprecherin Magdalena Hauser berichtet. Mithilfe des Fracht-Vermittlers ECS sind sie weltweit auf der Suche nach lohnenden Aufträgen.

Der Frachtmarkt ist dem Welt-Airlineverband IATA zufolge einer der wenigen Lichtblicke im internationalen Luftverkehr. Das liegt in allererster Linie am knappen Angebot, denn zu normalen Zeiten wird rund die Hälfte der Luftfracht als Beiladung in Passagiermaschinen transportiert. Da diese wegen der zahlreich eingestellten Verbindungen aber nicht zu Verfügung stehen, sind die Frachtpreise schon im vergangenen Frühsommer in die Höhe geschnellt.

Flugzeuge am Boden - hohe Kosten

Lufthansa Cargo setzt derzeit zusätzliche Passagiermaschinen der anderen Konzern-Airlines ein. (Foto: picture alliance/dpa)

In der Zwischenzeit haben die Gesellschaften laut IATA ihre Kapazität in reinen Frachtmaschinen zwar global um 20 Prozent erhöht, die Angebotslücke ist damit aber bei Weitem noch nicht geschlossen. In Europa fehlte im November ein Viertel des Vorkrisen-Niveaus, berichtete der Verband. Die Cargo-Raten bleiben daher absehbar hoch. Sie sind für die Ferien-Airlines umso verlockender, weil auch am Boden stehende Jets hohe Kosten verursachen.

Soll ein Jet langfristig eingemottet werden, sind umfangreiche und kostspielige Wartungsarbeiten vorgeschrieben. Zudem verfallen die Lizenzen des Personals, wenn nicht geflogen wird. Da kann es deutlich günstiger werden, einzelne Frachtflüge anstelle teurer Simulator-Trainings zu absolvieren.

Fracht als Ersatz für weggefallene Urlaubsflüge

Auch die Airlines im Tui-Konzern versuchen, einen Teil der weggebrochenen Urlaubsflüge durch Frachtangebote zu ersetzen. Sie arbeiten dabei mit Cargo-Vermittlern zusammen, um eigene Maschinen vor allem auf Fernstrecken zum Transport etwa von Maschinenteilen oder Medizinprodukten zu nutzen. "Viele Unternehmen versuchen gerade, hier die Kapazitäten und Preise in den Griff zu bekommen", sagt ein Tui-Sprecher.

Bereits im Frühjahr hatten mehr als 20 Maschinen der Tui-Gruppe beispielsweise Schutzmasken nach Deutschland gebracht. In den vergangenen Wochen habe es nun rund 30 Flüge in die USA, nach Mexiko oder nach Argentinien gegeben, um vor allem Zulieferteile für Auto- und Maschinenbauer nach Baden-Württemberg zu transportieren. Das Unternehmen nutzt auf solchen Verbindungen größere, nicht umgebaute Jets wie die Boeing 787 "Dreamliner" oder die Boeing 767, manchmal bis zu fünf an einem Tag.

Sitze bleiben in "Prachtern" drin

Die Sitze bleiben in den allermeisten "Prachtern" (Passagier-Frachtern) drin, berichtet auch die Lufthansa Cargo, die in der Corona-Krise zusätzliche Passagiermaschinen der anderen Konzern-Airlines einsetzt - vorzugsweise Boeing 777 und Airbus A340 mit vergleichsweise großen (Zu-)Laderäumen. "Das Problem sind die engen Türen auf dem Passagierdeck", erläutert eine Lufthansa-Sprecherin. Lediglich leichte Materialien wie Masken oder Schutzanzüge können auf den Sitzen gelagert werden, ansonsten bleibt die Kabine leer und die sperrige Fracht wandert in den Laderaum unterhalb.

In den meisten Jahren ist die Zeit zwischen dem christlichen Weihnachtsfest und dem chinesischen Neujahr (diesmal am 12. Februar) in der Luftfracht eher ruhig, doch aktuell seien immer noch wenige Kapazitäten im Markt und die Erlöse hoch, versichert Lufthansa Cargo. Für einige Aufregung und zusätzliche Luftfracht-Aufträge sorgte bereits die temporäre Schließung des Lastwagenverkehrs von und nach Großbritannien.

Das Geschäft mit den Corona-Impfstoffen ist hingegen erst langsam angelaufen: Derzeit werden die meisten Dosen noch per Lastwagen in die nähere Umgebung der Fabriken gefahren statt per Flugzeug um die Welt geflogen. Die Tui rechnet weiterhin mit geschäftlichen Gelegenheiten bei der Fracht: "Der Markt ist weiter angespannt, die Fracht-Alternativen werden daher wohl noch länger anhalten."