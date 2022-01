Werk in Shanghai schiebt an

Das Tesla-Werk in Shanghai scheint auf Hochtouren zu laufen. Im abgelaufenen Quartal verhilft es dem E-Autobauer nach eigenen Angaben zum sechsten Lieferrekord in Folge. Auf Jahressicht liefert Tesla 2021 fast doppelt so viele Autos aus wie im Jahr zuvor.

Tesla hat im vergangenen Quartal zum sechsten Mal in Folge einen Rekord bei Auslieferungen erzielt. In einer Pressemitteilung gibt der US-amerikanische E-Autobauer an, weltweit 308.600 Fahrzeuge an Kunden ausgehändigt zu haben. Damit übertraf der sechstwertvollste Konzern der Welt die Vorhersagen von Experten deutlich. Wall-Street-Analysten hatten nach Angaben des Datendienstleisters Refinitiv 263.026 Fahrzeuge erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Auslieferungen damit um etwa 70 Prozent. Im vierten Quartal des Jahres 2020 hatte Tesla 180.570 Autos an Kunden übergeben. Vergleichen mit dem Vorquartal konnte das Unternehmen von Elon Musk die wichtige Kennzahl um fast 30 Prozent steigern.

Auf Jahressicht lieferte Tesla 2021 damit insgesamt 936.172 Fahrzeuge aus. Verglichen mit 2020, als das Unternehmen 499.550 Autos auslieferte, ist dies ein Plus von 87 Prozent. Mittelfristig will sich der Vorreiter der E-Autobranche um mindestens 50 Prozent pro Jahr steigern.

Der E-Autobauer trotzt damit weiter den Lieferkettenproblemen und dem weltweiten Chipmangel. Tesla verwies auf eine höhere Produktion in seinem Werk in Shanghai. Als drittes Werk dürfte zeitnah Grünheide bei Berlin die Arbeit aufnehmen: Kurz vor Weihnachten waren in der neuesten Produktionsstätte, die sich teilweise noch im Bau befindet, erste Neuwagen des Models Y entdeckt worden, die aus Testproduktion stammen sollen. In ihrer ersten Ausbaustufe soll die Fabrik eine Kapazität von 500.000 Fahrzeugen im Jahr besitzen. In der texanischen Hauptstadt Austin, dem neuen Firmensitz von Tesla, entsteht bereits das vierte Werk. Auch die erste Fabrik im kalifornischen Fremont soll ausgebaut werden.

Mehr Autos, mehr Produktionsfehler?

Zuletzt waren allerdings wieder Zweifel an der Produktqualität von Tesla laut geworden. In den USA und China musste das Unternehmen in den Tagen vor Silvester knapp 700.000 Fahrzeuge wegen möglicher sicherheitsgefährdender Mängel zurückrufen.

In den USA sind demnach 356.000 Autos der Reihe "Model 3" betroffen, die von 2017 bis 2020 gebaut wurden. Bei ihnen könnte der Kabelbaum der Rückfahrkamera durch das Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels beschädigt werden. Dadurch könnte die Kamera ausfallen. Hinzu kommen in den USA 119.000 "Model S" aus den Jahren 2014 bis 2021. Hier besteht die Gefahr, dass sich die Motorhaube während der Fahrt unerwartet öffnet. In China müssen rund 200.000 Fahrzeuge aus denselben Gründen zu einer Überprüfung in die Werkstätten.

Ob auch deutsche Tesla-Kunden von dem Rückruf betroffen sind, ist unklar. Das dafür zuständige Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen.