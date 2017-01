Panorama

Tabubrüche für mehr Rechte: Frauen aus Saudi-Arabien tanzen und skaten

Auto fahren, tanzen oder Sport treiben - für Frauen in Saudi-Arabien sind diese Tätigkeiten tabu. In einem YouTube-Video setzen sich vier vollverschleierte Frauen fröhlich über die Verbote hinweg - und landen einen echten Hit.

Vier vollverschleierte Frauen quetschen sich auf die Hinterbank eines dicken Autos. Am Steuer sitzt ein kleiner Junge, der gerade so über das Lenkrad schauen kann. Grinsend stellt er den Rückspiegel ein und wackelt gutgelaunt zum Takt der Musik. Dieses provokante Bild steht am Anfang eines Youtube-Videos, das derzeit im Netz viel geteilt wird.

In dem Video "Hwages" (das so viel wie Bedenken bedeutet) singen die Frauen über ihr Leben in dem extrem patriarchal geprägten Land. Saudi-Arabien ist weltweit der einzige Staat, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen, sie müssen in der Öffentlichkeit vollverschleiert sein und dürfen ohne männliche Begleitung das Haus gar nicht verlassen. Hinzu kommen viele weitere Verbote und Diskriminierungen im Alltag.

Der Clip zeigt der frauenfeindlichen Gesetzgebung den Mittelfinger. Im Refrain heißt es "Mögen alle Männer verschwinden, denn sie machen uns geisteskrank." Dann steigen die Frauen aus dem Auto und brechen Regeln. Sie spielen Basketball, albern im Park, vergnügen sich auf dem Rummel und brettern mit Skateboards und Rollern durch die Gegend. Auf einem Roller steht "Cool Baby" und der Blick der Fahrerin verrät, dass das mehr als nur ein Aufkleber ist.

Dazwischen werden immer wieder Männer eingeblendet, die böse schauen, Verbote erteilen oder sich freuen, weil sie frei sind und alles machen können. Auch die Politik kommt ins Spiel: Eine Karikatur des neuen US-Präsidenten Donald Trump taucht im Video auf, dazu singen die Frauen: "Die Männer tun so, als seien sie klug, aber sie sind vom Teufel bewohnt."

Medienberichten zufolge steckt der saudische Künstler Majed Alesa hinter dem Video. Er hat bereits in der Vergangenheit mit gesellschaftskritischen Videos von sich reden gemacht – seine letzten Musikvideos hatten bis zu 38 Millionen Klicks. "Hwages" sammelte in zehn Tagen knapp drei Millionen Klicks. Auf Twitter inspirierte der Clip junge Frauen zu einer Hashtag-Kampagne.

Am Ende tanzen die Frauen in dem Video in einem dunklen Club: "Mein Glück ist wie ein Sturm, und meine Geliebten sind wie Blätter. Wer hält die Blätter für mich fest, wenn der Sturm losbricht?"

Quelle: n-tv.de