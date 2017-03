Panorama

Zusammenstoß mit Pritschenwagen: Zwölf Tote bei Busunfall in Texas

Beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Pritschenwagen sind im US-Bundesstaat Texas 12 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen seien bei dem Unfall am Mittwoch verletzt worden, bestätigte ein Sprecher der Abteilung für öffentliche Sicherheit für Texas.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr (Ortszeit) auf einem Highway in der Nähe eines Naturparks im Südwesten des Bundesstaates, etwa 135 Kilometer von San Antonio entfernt. Der Kleinbus und der Pick-up-Truck stießen frontal zusammen. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kommen konnte. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus nach San Antonio gebracht, unter ihnen befand sich laut dem Sprecher auch der Fahrer des Pick-ups. Auf Bildern des Unfallortes waren zwei völlig zerstörte Fahrzeuge zu sehen.

Der Bus gehörte einer Kirche und hatte 14 Insassen. Wie die Gemeinde "First Baptist New Braunfels" auf ihrer Facebook-Seite schrieb, waren die Kirchenmitglieder auf der Rückfahrt von einer dreitägigen Erholungsreise. "Wir kümmern uns um Familienangehörige, um ihnen zu helfen, mit dieser Tragödie umzugehen", hieß es in der Mitteilung.

Quelle: n-tv.de