"Lage ist unter Kontrolle": Polizeichefin sicher: Alle Angreifer tot

London steht nach dem Terrorangriff der vergangenen Nacht unter Schock. Die Ermittler sind sicher, die unmittelbaren Angreifer getötet zu haben. Doch wer sie sind, wissen sie noch nicht.

Die Londoner Polizei hat die Angreifer, die in der vergangenen Nacht mitten in London einen Terroranschlag verübten, noch nicht identifiziert. Polizeichefin Cressida Dick verneinte bei einer Stellungnahme die Frage, ob sie bereits die Identität der Verdächtigen kenne. Die drei Männer, die zunächst auf der London Bridge einen Kleinbus in die Menge steuerten und dann am Borough Market wahllos auf Menschen einstachen, waren von den Einsatzkräften erschossen worden.

Dick geht davon aus, dass kein weiterer Verdächtiger mehr auf der Flucht ist. Allerdings müsse dies noch ganz sichergestellt werden. Die Gegend rund um die Tatorte werde genau untersucht. Die Lage vor Ort sei unter Kontrolle, die Bürger sollten Ruhe bewahren, so die Polizeichefin. Zuvor hatte die Polizei bereits mitgeteilt, die Männer hätten etwas getragen, das wie Sprengstoffwesten ausgesehen hätte. Dabei habe es sich jedoch um Attrappen gehandelt.

Die Zahl der Todesopfer der Attacke hat sich Dick zufolge inzwischen auf sieben erhöht. Zuvor hatten die Rettungsdienste bereits mitgeteilt, dass einige der Dutzenden Verletzten noch in Lebensgefahr schwebten. Deshalb sei möglicherweise mit weiteren Todesopfern zu rechnen.

Bislang gibt es keine Hinweise auf deutsche Opfer. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin auf Nachfrage mit. Dabei wurde aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es dafür noch keine absolute Gewissheit gibt und es bis dahin auch noch dauern kann. Bisher sind noch keine Namen der vorläufig sieben Opfer bekannt.

Quelle: n-tv.de