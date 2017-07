Politik

Skurrile Polizeistatisik: Verfassungschutz sah G20-Gewalt kommen

Waren die Krawalle und der Kontrollverlust der Polizei bei den Protesten zum G20-Gipfel nicht vorherzusehen? Ein Lagebericht des Verfassungsschutzes legt einen anderen Schluss nahe. Außerdem muss die Polizei ihre skurrile Verletztenstatistik erklären.

Ein Dokument des Verfassungschutzes bringt das Kanzleramt, mehrere Ministerien und den Hamburger Senat in Bedrängnis. Wie die "Welt" berichtet, hatte die Behörde wenige Tage vor dem Start des G-20-Gipfels detailliert vor einem Gewaltausbruch in der Hansestadt gewarnt. Die Zeitung zitiert aus einem internen Lagebericht des Bundesamts vom 2. Juli. Klares Ziel des militanten Spektrums sei es, "eine Eskalation der Straßenmilitanz und damit einen Kontrollverlust bei den eingesetzten Sicherheitskräften herbeizuführen", heißt es demnach in dem vertraulichen Papier.

"Die Ergebnisse von polizeilichen Durchsuchungen im Vorfeld zeigen, dass sich die gewaltbereite linksextremistische Szene gezielt auf militante Aktionen vorbereitet." Die Verfassungsschützer prognostizierten dem Bericht zufolge die Anreise von zahlreichen Linksextremisten aus dem In- und Ausland, aber auch von gewaltbereiten Hooligans und Mitgliedern der sogenannten Ultraszene. "Nationale und internationale Hooligan-Gruppen sollen ab dem 5. Juli für die Zeit des G-20-Gipfels Anreisen nach Hamburg planen", zitiert die Zeitung.

Es gebe Hinweise, dass unter anderem etwa 500 Gipfelgegner aus Skandinavien in Hamburg Krawall machen könnten. Diese wollten "in militanten Kleingruppen agieren". Kommuniziert werde über den Messenger-Dienst "Signal". Auch Details zu Kleidung und Bewaffnung wurden demnach in dem Bericht erwähnt. Zur Logistik heißt es: "Es ist unwahrscheinlich, dass Materialien bei der Anreise mitgeführt werden. Sehr wahrscheinlich ist dagegen, dass sie bereits in Hamburg abseits von Szene-Anlaufstellen aufgehoben und erst kurz vor den Aktionen verteilt werden." Der Inlandsgeheimdienst äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht.

Polizei erklärte Verletztenstatisik

Zudem wurde jetzt bekannt, dass bei den Krawallen deutlich weniger Polizisten verletzt worden sind, als zunächst angenommen. Die bislang genannte Zahl von 476 verletzten Beamten beziehe sich auf den erweiterten Einsatzzeitraum vom 22. Juni bis 10. Juli, sagte Polizeisprecher Holger Vehren der Deutschen Presse-Agentur. In der "heißen" Einsatzphase - die am Tag vor dem Gipfel am 7. und 8. Juli begann und einen Tag danach endete - seien 231 Beamte verletzt gemeldet worden, teilte das bayerische Innenministerium mit. Es berief sich auf Angaben der Einsatzleitung der Hamburger Polizei.

Zuvor hatte "Buzzfeed" über die Zahlen berichtet und sich dabei auf eine Umfrage bei den Polizeien der Länder, der Bundespolizei sowie einzelnen Länder-Innenministerien berufen. Polizeisprecher Vehren erklärte, in der Verletztenstatistik enthalten seien auch einsatzbedingte Ausfälle wie Dehydration, Kreislaufprobleme und weitere Erkrankungen. Auch die hohen Temperaturen während des Einsatzes hätten den Beamten zugesetzt und für Ausfälle gesorgt, die sich in der Statistik niedergeschlagen hätten.

"Buzzfeed" zufolge waren von den 476 verletzten Beamten 455 am Tag nach der Verletztenmeldung wieder einsetzbar. Diese Zahl bestätigte die Hamburger Polizei nicht. Die Auswertung des größten Polizeieinsatzes in der Geschichte der Hansestadt sei noch nicht abgeschlossen.

Quelle: n-tv.de