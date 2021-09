Renault baut sein E-Auto-Angebot aus und zeigt auf der IAA in München den Mégane E-Tech. Der neue Kompakte fährt auch als reines Elektroauto gegen den Rivalen aus dem VW-Konzern, namentlich gegen den ID.3. Im Frühjahr kommenden Jahres soll der Stromer auf den Markt kommen.

Zur IAA in München enthüllt Renault den Mégane E-Tech. Der modern gestaltete Fünftürer tritt gegen den VW ID.3 an, ist mit zwei Batteriegrößen zu haben und kommt je nach Version bis zu 470 Kilometer weit.

Weit an die Ränder des 4,21 Meter langen Kompaktwagens gerückte Räder sorgen für knappe Überhänge und ermöglichen einen Radstand von 2,70 Metern. Da diverse Zusatzaggregate, wie zum Beispiel die Klimaanlage, aus dem Passagierabteil in andere Bereiche verbannt wurden, gibt es viele Ablagen mit in Summe 30 Litern. Die Ladekabel verschwinden in einem Staufach. Der Gepäckraum reicht mit 440 Litern auch für die Urlaubsreise. Vor allem für die Hinterbänkler bietet der Mégane viel Knie- und Kopffreiheit. Die allerdings müssen beim Einsteigen den Kopf stärker einziehen als üblich. Grund ist die nach hinten abfallende Dachlinie.

Je nach Batteriegröße soll der Renault Mégan E-Tech zwischen 300 und 470 Kilometer Reichweite haben. (Foto: Renault)

Der Fußboden im gesamten Innenraum ist völlig eben, weil auch Renault auf Batterien im Untergeschoss der Plattform setzt. Die kleinere Batterie mit 40 kWh besteht aus acht Modulen mit je 24 Zellen. Die 60 kWh-Version hat vier Module mehr, kommt so auf insgesamt 288 einzelne Zellen. Die von LG aus Südkorea gelieferten Lithium-Ionen-Batterien enthalten Nickel, Magnesium und Kobalt. Der Anteil des letzteren, durchaus umstrittenen Elements, wurde deutlich reduziert, der von Nickel dagegen erhöht. Renault verspricht eine Acht-Jahres-Garantie für die Batterie. Sollten sie in dieser Zeit unter eine Kapazität von 70 Prozent des ursprünglichen Werts fallen, tauscht Renault aus.

300 bis 470 Kilometer Reichweite

Mit technischen Daten hält sich Renault noch bedeckt. Die große Batterie füttert einen E-Motor mit 220 PS. Bei der kleineren sind es 130 PS. Die Reichweite liegt bei 300 bis 470 Kilometer. Über den Stromverbrauch verraten die Franzosen nur, dass man mit einmaligem Nachladen von München bis Venedig (etwa 550 Kilometer) stromern kann. An Haushaltsstecker, Wallbox oder Schnellladesäule angedockt, dauert das Nachladen der Batterie zwischen mehr als acht Stunden (7,4 kW) und 30 Minuten für 300 weitere Kilometer an der 130-kW-Station. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt, der Standardsprint gelingt in 7,4 Sekunden. Gute Nachricht für Hobby- und Freizeitfans: Der Mégane E-Tech kann einen bis zu 900 Kilogramm schweren, gebremsten Anhänger ziehen.

Der beherrschende Blickfang im Innenraum des Renault Mégan E-Tech ist ein Monitor in Form einer liegenden Eins. (Foto: Renault)

Ein Blick in den Innenraum, wo ein Monitor in Form einer liegenden Eins der beherrschende Blickfang ist. Er beginnt hinter dem Lenkrad, zieht sich von da in Richtung Mitte und biegt etwa in der Mitte des Armaturenbretts nach unten ab, um ein Rechteck zu bilden. Die beiden Teile kommen zusammen auf 24,3 Zoll. Vor Fahrer oder Fahrerin sind die gewünschten Inhalte frei konfigurierbar. Die gute Auflösung beider Bildschirme überzeugt ebenso wie die zumindest im Stand einfache Bedienung, wenn alle möglichen Inhalte erstmal gelernt sind.

Noch verrät Renault keine Preise für den Mégane, auch nicht die Mehrkosten für die zahlreichen Extras und Assistenten. Renault wird wohl versuchen, dass sich der Einstiegspreis des Basismodells abzüglich aller Prämien um die Marke von 30.000 Euro herumbewegt. Der Verkauf beginnt im März 2022.