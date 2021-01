"50 Shades of Grey"-Star ewig in Therapie?

Dakota Johnson hat Depressionen "50 Shades of Grey"-Star ewig in Therapie?

Als Anastasia Steele lässt sich Dakota Johnson in "50 Shades of Grey" auf die sexuellen Hirngespinste von Christian Grey ein. Doch im wahren Leben hat die Schauspielerin mit ganz anderen Dämonen zu kämpfen. Ihre Depressionen bescheren ihr ein Leben in Therapie.

Seit ihrer Jugend leidet Dakota Johnson an Depressionen. Die Schauspielerin befindet sich deshalb schon seit vielen Jahren in Therapie und glaubt nicht daran, jemals ohne professionelle Hilfe auskommen zu können - oder es zu wollen. Das verriet sie nun in der Talkshow von Kollegin Drew Barrymore.

"Ich hatte das Glück, Leute um mich zu haben, die mich immer dazu ermutigt haben, tiefer in mich selbst hineinzuschauen", erzählte Johnson in der "The Drew Barrymore Show". Während der Corona-Quarantäne habe sie an "großartigen" Psychologie-Onlinekursen teilgenommen, weil sie "nie zur Uni gegangen" sei. "Ich werde vermutlich für den Rest meines Lebens in Therapie bleiben. Man hört nie auf, etwas über das Menschsein zu lernen."

Die 31-Jährige hatte im vergangenen Mai erstmals offen über ihre Depressionen gesprochen. Sie leide an der Krankheit, seit sie "15 oder 14 war", und nehme seit jeher therapeutische Hilfe in Anspruch, erklärte sie dem US-Magazin "Elle".

Ihren Frieden gemacht

Heute hat Johnson mit der Depression ihren Frieden gemacht. "Ich habe gelernt, es als etwas Schönes zu empfinden, weil ich die Welt spüren kann."

Dakota Johnson ist die Tochter des ehemaligen Hollywood-Paares Don Johnson und Melanie Griffith. Ihre Eltern waren zweimal verheiratet - einmal nur für wenige Monate in den 70er-Jahren, später noch einmal von 1989 bis 1996.

Schon als Neunjährige trat Dakota Johnson als Schauspielerin in die Fußstapfen ihrer Eltern mit einem ersten Auftritt in der Komödie "Verrückt in Alabama". Doch erst in späteren Jahren startete sie in Filmen wie "The Social Network" (2010), "Beastly" (2011) oder "21 Jump Street" durch. Endgültig zum Star wurde sie, als sie ab 2015 in der "50 Shades of Grey"-Reihe in die Rolle der Anastasia Steele schlüpfte.