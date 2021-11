Nach vierzig Jahren Bühnenabstinenz haben ABBA anscheinend wieder Lust auf mehr. Wenige Tage nach Veröffentlichung ihres neuen Albums verzückt eine Nachricht die Fans: ABBA wollen offenbar den britischen ESC-Song schreiben. Sie haben auch schon eine Wunschinterpretin.

Es könnte eine weitere Sensation werden: Nach dem großen ABBA-Comeback mit dem neuen Album "Voyage" und einer geplanten Konzertreihe in London wollen Björn Ulvaeus und Benny Andersson möglicherweise zu den Wurzeln ihres Erfolgs zurückkehren und 2022 erneut beim Eurovision Song Contest (ESC) antreten.

Wie mehrere britische Medien berichten, wollen die zwei Schweden, die den Wettbewerb 1974 gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad gewannen, dieses Mal jedoch nicht selbst auf der Bühne stehen, sondern als Songschreiber für Großbritannien fungieren. Einen Wunschinterpreten nannte die Band auch schon.

"Einen Interpreten auszuwählen ist eine Sache, einen Song zu schreiben ist etwas anderes", sagte Andersson demnach in der Sendung "BBC Breakfast". Man brauche "beides, einen großartigen Song und einen guten Act", um beim ESC erfolgreich zu sein. In Bezug auf den diesjährigen katastrophalen Ausgang des Musikwettbewerbs für Großbritannien - James Newman erhielt in Rotterdam mit seinem Song "Embers" keinen einzigen Punkt - fragte der 74-Jährige: "Was ist das Risiko? Man kann nicht schlechter sein als der Letzte." Ulvaeus fügte hinzu, es müsse dennoch "ein wirklich guter Act sein".

Die Wunschkandidatin der beiden Musiklegenden: "Dua Lipa." Das Management der 26-jährigen Sängerin, TaP music, wird den kommenden britischen ESC-Performer auswählen, wie die BBC bereits bestätigte. Gesucht wird nach "erfahrenen Live-Performern", die bei der 66. Ausgabe des europäischen Live-Events antreten könnten.

ABBA gewannen vor 47 Jahren mit dem Song "Waterloo" den Eurovision Song Contest, der damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß. Nachdem dieses Jahr die italienischen Rocker von Måneskin mit dem Titel "Zitti e Buoni" die meisten Punkte für sich verbuchen konnten, steigt der kommende ESC im Mai 2022 in Turin.