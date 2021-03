Vor gut einem Jahr heißt es schon einmal, Aaron Carter werde zum ersten Mal Vater. Im Juli dann verliert seine Verlobte das Kind, nachdem es bei dem Paar handfeste Streitereien und fiese Anschuldigungen gegeben hatte. Nun aber ist Melanie Martin erneut schwanger und Carter freut sich auf das Baby.

Bei Instagram teilte Aaron Carter mit seinen Fans jetzt ein Video, in dem er mitteilte, dass seine Verlobte Melanie Martin wieder schwanger ist. Sie waren live dabei, als die zwei einen Schwangerschaftstest machten. Nach einer erlittenen Fehlgeburt im vergangenen Sommer ist die Freude bei dem Paar nun offenbar besonders groß.

In dem Live-Video wartete Carter gemeinsam mit seinen Followern darauf, welches Ergebnis der Text anzeigen würde. Dann wurden zwei Streifen sichtbar: schwanger. "Ich weiß nicht, was los ist", war seine Verlobte dabei im Hintergrund zu hören. "Nun ja, du bist eben schwanger", antwortete Carter lachend. Bereits seit Monaten erklärt der 33-Jährige wiederholt, er wolle mit seiner Verlobten endlich eine Familie gründen. Im Juli wurde bekannt, dass Martin eine Fehlgeburt erlitten hatte. Der Auslöser für den Abgang sei zu viel Stress gewesen, so das Paar. In einem Instagram-Livestream sagte Carter nach der schrecklichen Nachricht, dass sie sich Zeit lassen und es dann erneut versuchen wollen. "Ich muss mich um sie kümmern, wir möchten das beide so sehr", hieß es damals.

Allerdings hatte Carter zuvor lange Zweifel an seiner Vaterschaft gehegt. Es kam daraufhin zum handfesten Streit inklusive Polizeieinsatz und anschließender Trennung des Paares. Wenig später folgte die Versöhnung und beide freuten sich gemeinsam auf ihr Baby, ehe erneut Probleme auftraten. In einem Podcast sagte er zu dieser Zeit über seine Beziehung zu Martin, sie habe viele Dinge hinter seinem Rücken getan und "Versprechungen gemacht, die sie nicht halten konnte". Auf die Frage, ob er sich freue, Vater zu werden, antwortet er damals: "Ja, natürlich ... wenn es wirklich so ist. Wir werden sehen." Ob es das ewige Hin und Her zwischen den beiden war, das Carter als Stress und damit Auslöser der Fehlgeburt benennt, ist nicht bekannt.

Zuletzt machte er mit einem angekündigten Boxkampf gegen Ex-Basketballprofi Lamar Odom auf sich aufmerksam. Der Promi-Kampf soll im Juni über die Bühne gehen.