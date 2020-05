Erst Anfang des Jahres stellt Aaron Carter seine neue Freundin vor. Als sie schwanger von ihm wird, glaubt er ihr nicht und trennt sich. Doch die zwei kommen wieder zusammen und freuen sich gemeinsam aufs Baby. Bis jetzt.

Wird Aaron Carter nun Vater oder nicht? Im März behauptete seine Freundin Melanie Martin, die er erst Anfang des Jahres seinen Followern bei Instagram vorgestellt hatte, von ihm schwanger zu sein. Doch der Musiker glaubte ihr nicht. Es kam daraufhin zum handfesten Streit inklusive Polizeieinsatz und anschließender Trennung. Wenig später folgte die Versöhnung und beide freuten sich gemeinsam auf ihr Baby. Nun aber ist schon wieder alles anders.

Im Podcast "Hollywood Raw" packte der frühere Teenieschwarm jetzt aus. "Bin ich verärgert? Na sicher! Fühle ich mich ausgenutzt? Auf jeden Fall! Ich hatte das Gefühl, mit jemandem zusammen zu sein, der mir nicht in die Augen sehen konnte", so Carter über seine nunmehr wohl doch wieder Ex-Freundin, deren Vornamen er sich bereits am Anfang der Beziehung ins Gesicht tätowieren ließ.

"Wir werden sehen"

Martin habe nie offen mit ihm gesprochen, sehr viele Dinge hinter seinem Rücken getan und "Versprechungen gemacht, die sie nicht halten konnte". Ob er der Vater des ungeborenen Kindes ist, scheint für ihn deshalb nicht sicher zu sein. Auf die Frage, ob er sich freue, Vater zu werden, antwortet er: "Ja, natürlich... wenn es wirklich so ist. Wir werden sehen. Ich werde unabhängig von der Gesamtsituation einen großartigen Vater abgeben."

Schon Ende April kamen erste Gerüchte bezüglich einer erneuten Trennung des jungen Paares auf. Der 32-Jährige hatte in seiner Instagram-Story eine andere Frau an seiner Seite, und ganz schien es so, als wären die beiden mehr als nur gute Freunde. Bei der vermeintlich Neuen handelte es sich um die Influencerin Viktoria Alexeeva, die mit ihrem Kopf auf seinem Schoß lag. "Mein Leben, meine Wahl", textete Carter zu dem Foto. Das Beziehungskarrussel dreht sich bei dem Sänger also fröhlich weiter.