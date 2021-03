Auseinander sind sie schon seit fast zwei Jahren. Doch erst jetzt ist die Scheidung unter Dach und Fach. Ein Richter macht mit seiner Unterschrift offiziell, dass Sängerin Adele und Simon Konecki fortan von Tisch und Bett getrennt sind.

Die britische Sängerin Adele und der Geschäftsmann Simon Konecki sind geschiedene Leute. Das meldet das Magazin "Us Weekly". Demnach unterschrieb ein Richter am Donnerstag eine entsprechende Vereinbarung.

Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin, darunter unzählige Grammys, ein Golden Globe und ein Oscar, war seit 2011 mit Konecki liiert. 2012 wurde der gemeinsame Sohn Angelo geboren. Hochzeit feierte das Paar 2017. Im April 2019 ließen die beiden ihre Trennung bekannt geben. Fünf Monate später reichte Adele die Scheidung ein. Begründung: "Unüberbrückbare Differenzen."

Schon im März 2020 sollen Adele und Konecki eine Vereinbarung unterschrieben haben, vertraulich mit ihrer Scheidung umzugehen. Dementsprechend sind nur wenige Details nach außen gedrungen. Bekannt ist unter anderem, dass sich die beiden angeblich das Sorgerecht für ihren Sohn teilen wollen.

Die Liebe war weg

Über die Hintergründe der Trennung sagte ein namentlich nicht genannter Informant schon vor längerer Zeit der "Us Weekly", die Beziehung habe sich verändert und Adele und Konecki seien "mehr zu Freunden als zu Liebenden" geworden. Beide seien "enttäuscht" gewesen, als sie bemerkt hätten, "dass die romantische Liebe weg war" und es keine Basis für ein langfristiges Verhältnis mehr gebe.

Nun, da die privaten Verhältnisse ein für alle Mal geklärt sind, kann sich Adele ja wieder auf das besinnen, was sie am allerbesten kann: Musik. Und tatsächlich soll die 32-Jährige derzeit an einem neuen Album arbeiten. Die Fans der Sängerin von Hits wie "Hello", "Someone Like You" oder "Rolling In The Deep" können das sicher kaum noch erwarten.