Fünfmal am Tag Adele war nach ihrer Scheidung in Therapie

Bei einem Konzert in Las Vegas gewährt Sängerin Adele tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Bei ihrer Scheidung vor ein paar Jahren habe sie intensiv die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch genommen. Und auch derzeit sucht sie wieder bei einem Experten Rat. Unter anderem, um auf der Bühne stehen zu können.

Lange Zeit rankten sich allein Gerüchte um ihre Beziehung. Erst 2017 stellte Adele ihren Ehemann Simon Konecki offiziell vor. Nur gut zwei Jahre später war die Ehe am Ende, was der Sängerin nach eigenem Bekunden schwer zusetzte. Während der Trennungsphase sei sie fünfmal am Tag zur Therapie gegangen, sagte die 34-Jährige laut "Daily Mail" während eines Auftritts in Las Vegas. Auch jetzt befände sie sich wieder in Therapie. Auf der Bühne des Colosseum im Hotel Ceasar's Palace sagte Adele: "Ich musste wieder anfangen." Sie habe für die Konzerte in der Zockerstadt in Topform sein wollen und dafür ein Ventil gefunden.

Damals, nach der Trennung von Konecki, habe sie das gleiche Ventil benutzt, um ihre Beziehungsprobleme zu verarbeiten, sagte sie weiter. Eben bis zu fünfmal am Tag. Ein paar Jahre sei sie anschließend ohne Therapie ausgekommen: "Ich habe aufgehört, mich für mein eigenes Verhalten und die Dinge, die ich sage, verantwortlich zu fühlen." Sie wolle alles geben und lasse sich deswegen "jede Woche aufpäppeln". Der Grund: Lampenfieber. Sie sei vor Live-Auftritten "mit Angst erfüllt", dennoch sei sie derzeit begeistert von ihrem festen Las-Vegas-Engagement.

Deswegen ist Adele kein Fan von großen Live-Tourneen

Mit Tränen in den Augen berichtet sie von ihrer Therapiesitzung ein paar Tage zuvor, in der auch ganz konkret das Konzert am Freitag thematisiert wurde: "Ich werde immer so emotional. Ich liebe es, Musik zu machen, aber live aufzutreten hat etwas, dass mir wirklich Angst macht und mich mit Furcht erfüllt." Deshalb sei sie kein Fan von großen Tourneen. Sie habe sich immer nur selbst beweisen wollen, dass sie das könne.

Adele war seit 2011 mit Simon Konecki liiert, im Oktober 2012 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Im April 2019 gab eine Sprecherin von Adele die Trennung von Konecki bekannt, die Scheidung wurde am 4. März 2021 rechtskräftig. Seit dem vergangenen Jahr ist Adele mit dem 40-jährigen Sportagenten Rich Paul in einer neuen Beziehung.