Als Jennifer Lawrence im Jahr 2016 neben Chris Pratt eine Hauptrolle im Science-Fiction-Film "Passengers" angeboten wird, rät ihr Sängerin Adele davon ab. Die Schauspielerin ignoriert den Rat ihrer Freundin - und bereut das inzwischen.

Viele Schauspielerinnen und Schauspieler können mindestens einen Film nennen, den sie heute nicht mehr machen würden. Jennifer Lawrence ist da keine Ausnahme. Gegenüber der "New York Times" enthüllt die 32-Jährige nun, schon den ein oder anderen falschen Karriereweg eingeschlagen zu haben.

Demnach habe sie nach der "Die Tribute von Panem"-Filmreihe das Gefühl gehabt, dass ihre Fans mit ihrer Berufswahl nicht immer zufrieden seien. "Ich dachte: 'Oh nein, ihr seid hier, weil ich hier bin, und ich bin hier, weil ihr hier seid. Warte, wer hat entschieden, dass dies ein guter Film ist?'", erinnert sie sich. Auf die Frage, welcher Film ihr dieses Gefühl gegeben habe, antwortet sie: "Passengers, schätze ich."

"Weltraumfilme sind die neuen Vampirfilme"

Dabei sei sie sogar, bevor sie die Hauptrolle an der Seite von Chris Pratt angenommen habe, von ihrer Freundin, Sängerin Adele, gewarnt worden. "Adele hat mir gesagt, ich soll es nicht tun! Sie sagte: 'Ich habe das Gefühl, Weltraumfilme sind die neuen Vampirfilme.' Ich hätte auf sie hören sollen", so Lawrence. Der Science-Fiction-Film von 2016, in dem die beiden Hollywood-Stars sich in einem Raumschiff auf den Weg zu einer außerirdischen Kolonie machen, hatte zwar weltweit mehr als 300 Millionen Dollar eingespielt, blieb jedoch weit hinter den Erwartungen zurück.

Als Grund für ihre berufliche Entgleisung sagt die junge Mutter, sie habe sich von ihren ehemaligen Agenten der Creative Artists Agency (CAA) regelrecht "überfallen lassen", wenn es um die Rollen ging, die sie letztlich angenommen habe. "Ich fand heraus, dass mich viele Drehbücher von Filmemachern, die ich liebe und bewundere, nicht einmal erreichten", erklärt sie. 2018 kehrte sie der CAA den Rücken.