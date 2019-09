Vor wenigen Monaten erst macht Hilaria Baldwin bei Instagram ihre Fehlgeburt öffentlich und erhält daraufhin viel Zuspruch. Kurze Zeit später erklärt ihr Mann Alec, dass sie sich dennoch weiter ein fünftes Kind wünschen. Das scheint nun geklappt zu haben.

Die Freude über die gute Nachricht ist im Hause Baldwin groß. Hilaria Baldwin ist erneut schwanger. Ihr Ehemann, Schauspieler Alec Baldwin, hatte bereits Anfang September verlauten lassen, dass der Wunsch nach einem fünften Kind weiterhin bestehe, auch nachdem die 35-Jährige im Frühjahr eine Fehlgeburt erlitten hatte.

Bei Instagram postet Hilaria Baldwin jetzt ein Video, das den Herzschlag des Babys zeigt. Dazu schreibt sie: "Es ist noch sehr früh ... Aber wir haben erfahren, dass eine kleine Person in mir heranwächst. Dieser Ton eines starken Herzens macht mich so glücklich, besonders nach unserem Verlust, den wir im Frühling erleiden mussten." Damit spielt sie auf eine Fehlgeburt an, die sie im April erlitt.

Baldwin bittet um Rücksicht

In dem Post wendet sich Hilaria Baldwin dann noch mit einer Bitte an die Öffentlichkeit. Sie wünscht sich, dass sie von den Paparazzi in Ruhe gelassen werde, damit sie die erste Zeit der Schwangerschaft in Ruhe verbringen könne. Von Kameras verfolgt zu werden, sei nicht im Sinne der Ärzte, so Hilaria Baldwin.

Auf einem weiteren Foto sieht man sie vor dem Spiegel stehend. Unter ihrem schwarzen Kleid zeichnet sich bereits ein kleines Bäuchlein ab. "Wenn du so viele Babys hattest, dann sehen sechs Minuten schwanger aus wie sechs Monate", kommentiert sie das Bild.

Die Yoga-Lehrerin und der 26 Jahre ältere Schauspieler sind seit 2012 verheiratet. Das Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder - die sechsjährige Carmen Gabriela, den zwei Jahre jüngeren Rafael Thomas, den dreijährigen Leonardo Ángel Charles und den ein Jahr alten Romeo Alejandro David. Aus einer früheren Ehe mit Kim Basinger hat Alec Baldwin außerdem die inzwischen erwachsene Tochter Ireland.