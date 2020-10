The-BossHoss-Sänger Alec Völkel und seine Frau Johanna erwarten ihr zweites Kind. Für den Musiker ist es sogar bereits das dritte. Das teilt der stolze Vater jetzt mit einem originellen Foto in den sozialen Medien mit.

Alec Völkel und seine Frau Johanna haben die anhaltende Corona-Krise genutzt, um ihre Familie zu vergrößern. Das verriet der Musiker im Interview mit der "Bild"-Zeitung, nachdem er bei Instagram die erneute Schwangerschaft seiner Liebsten bekannt gemacht hatte.

Auf dem Foto, mit dem er den Nachwuchs ankündigte, sieht man das Paar gemeinsam im Bett sitzen. Sie leckt in schwarzer Unterwäsche an einen Donut mit Eis und Gewürzgurke, während sie in der anderen Hand die restliche Eiscreme samt zwei weiterer Gurken hält. Völkel präsentiert ihr währenddessen mit freiem Oberkörper ein Tablett voll weiterer Naschereien. Dazu schreibt der 48-Jährige: "Mutti hat Hunger" und fügt mehrere Hashtags wie "Schwangerschaftswahnsinn", "In Erwartung des zweiten Babys" und "Stolzer Vater" hinzu. Der kleine Bauch bei Johanna ist also nicht allein ihrer derzeit miesen Ernährung geschuldet. Auch die Journalistin selbst teilte das Bild auf Instagram. "Tschüss Taille" und "Ich könnte nicht glücklicher sein" lauten dort ihre Hashtags.

"Intensivierung der Beziehung"

Unter den Posts finden sich Glückwünsche vieler Fans, aber auch Promis, darunter Wayne Carpendale. Der Schauspieler schreibt: "Hurra. Glückwunsch von den Cs" und schließt damit seine Ehefrau Annemarie mit ein. Sänger Sasha freut sich ebenfalls mit dem Paar und auch die GZSZ-Darsteller Eva Mona Rodekirchen und Chryssanthi Kavazi schicken liebe Grüße. Schauspielerin Wolke Hegenbarth beschränkt sich dagegen auf ein aussagekräftiges Herz-Emoji. Model Franziska Knuppe gratuliert ebenfalls mit einer Reihe von Symbolen. Weitere Gratulanten sind die Musikerkollegen MC Fitti und Moses Pelham und Influencer Ricardo Simonetti.

Alec Völkel und die 41-jährige Johanna Völkel gaben sich 2015 das Jawort, zwei Jahre später heirateten sie noch einmal. Im Gespräch mit "Bild" verriet Völkel noch, dass seine Frau im vierten Monat sei und das Baby im Frühling erwartet werde. Für viele Paare sei die Pandemie eine Prüfung, für sie sei es "eine Intensivierung der Beziehung", wird Völkel zitiert. "Die Freude ist riesengroß, es ist ein absolutes Wunschgeschwisterchen." Die beiden haben nämlich bereits den vierjährigen Sohn Charlie. Zudem hat Völkel noch einen weiteren Sohn aus einer vorherigen Beziehung.