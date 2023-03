Flammendes Spektakel: "Lord of the Lost" auf der Bühne beim ESC-Vorentscheid in Köln.

Der Auftakt zum größten internationalen TV-Musikspektakel der Welt fällt gemessen an der TV-Quote durchwachsen aus. Beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest schalten in diesem Jahr weniger Zuschauer ein als in den Vorjahren. Lag es an der Uhrzeit?

Die Fernseh-Show "Unser Lied für Liverpool" rund um den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) hat am späten Freitagabend unterm Strich weniger Menschen angezogen als in den Vorjahren. Zur Ausstrahlung ab 22.20 Uhr im Ersten schalteten im Schnitt 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das entsprach einem Marktanteil von 11,3 Prozent, wie aus vorläufigen Daten hervorgeht.

Als Sieger des Vorentscheids setzte sich "Lord of the Lost" durch: Die Gewinner stehen damit als offizieller deutscher ESC-Beitrag fest. Die Hamburger Dark-Rock-Band um Sänger Chris Harms fährt somit Mitte Mai nach Liverpool, um dort Deutschland beim größten und einflussreichsten TV-Musikwettbewerb der Welt zu vertreten. Das Sieger-Lied trägt den Titel "Blood & Glitter" (Blut und Glitzer).

Alle Titel, alle Teilnehmer beim deutschen ESC-Vorentscheid:

Die TV-Quote des Vorentscheids fällt in diesem Jahr mäßig aus. Zum Vergleich: Die RTL-Show "Let's Dance" sahen über die knapp vier Stunden bis Mitternacht am späten Freitagabend im Schnitt fast vier Millionen Zuschauer, zur "heute-Show" ab 22.30 Uhr im ZDF schalteten etwa 3,9 Millionen ein.

"Let's Dance" stärker als "Liverpool"

Klare Rückschlüsse auf das Zuschauerinteresse lassen sich daraus allerdings nicht ziehen: Die Show- und Programmplaner der ARD hatten die Ausstrahlung diesmal nicht zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr angesetzt, sondern die Veranstaltung weiter nach hinten verschoben.

Aus diesem Grund startete die Sendung erst nach den "Tagesthemen", der Gewinner des Abends stand erst eine knappe halbe Stunde nach Mitternacht fest. Der späte Ausstrahlungstermin galt als programmplanerisches Experiment.

Ikke Hüftgold beim Publikum auf Platz 2:

Die Reichweite fiel entsprechend geringer aus: Der deutsche Vorentscheid schnitt bei der Quote nicht nur schlechter ab als Erfolgsformate wie "Let's Dance", sondern blieb auch im Vergleich zu früheren ESC-Formaten hinter den Erwartungen zurück.

Im vergangenen Jahr erreichte die an einem Freitagabend ab 21 Uhr gesendete Show "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" allein im Ersten 2,23 Millionen Menschen. Insgesamt kam der Vorentscheid 2022 alles in allem jedoch auf 4,3 Millionen Zuschauer, weil die Sendung parallel auch in allen Dritten der ARD und im Kanal One zu sehen war.

Der deutsche Vorentscheid für Liverpool blieb in der Zuschauerresonanz weit unter den Ergebnissen der Vorjahre: 2019 sahen etwa 2,9 Millionen "Unser Lied für Israel". 2018 hatten rund 3,2 Millionen "Unser Lied für Lissabon" verfolgt. In den Jahren 2021 und 2020 gab es keine klassische Vorentscheid-Show. 2021 wählten zwei Jurys Deutschlands Kandidaten aus, 2020 war der ganze Eurovision Song Contest pandemiebedingt ausgefallen.

Der ESC 2023 geht im Mai in England über die Bühne - das Finale ist am Abend des 13. Mai geplant. Großbritannien springt als Ausrichter für die Ukraine ein, weil Kiew das Show-Spektakel kriegsbedingt nicht organisieren kann. Üblicherweise übernimmt der Vorjahresgewinner die Rolle des Gastgebers, und im vergangenen Jahr in Turin hatten musikbegeisterte Europäer den ukrainischen Beitrag zum Eurovision-Sieger gekürt. Deutschland kam 2022 auf den letzten Platz.