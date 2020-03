Bürgerlich heißt sie Janine Meißner. Doch bekannt wurde sie als Janine Pink. Wo? Na, bei "Köln 50667" zum Beispiel. Oder als Siegerin bei "Promi Big Brother". Oder als Gewinnerin des Titels "Sexiest Sächsin". Jetzt lernen sie vielleicht noch ein paar mehr Leute kennen - nackt im "Playboy".

Das Nacktshooting von Michael Wendlers Freundin Laura Müller hat dem "Playboy" gerade erst Rekordzahlen beschert. Doch es ist nicht alles Müller, oder was. Andere Mütter haben bekanntlich auch schöne Töchter. Und überhaupt: The show must go on.

Pink ziert das Cover der April-Ausgabe des Magazins. (Foto: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland April 2020)

Und so wirft die Herrenmagazin-Ausgabe im Monat April bereits die Schatten eines weiteren Highlights voraus. Auch diesmal dreht sich alles um eine Dame mit TV-Erfahrung - und die reicht sogar noch um einiges weiter zurück als bei Müller, die erst in jüngster Zeit mit dem "Sommerhaus der Stars", "Let's Dance" oder ihrer aktuellen Liebes-Doku mit dem Wendler in die Fernsehgeschichte eingegangen ist.

Gewinnen steht ihr

Die "Playboy"-Prominente im April kennen wir tatsächlich schon seit rund sieben Jahren von der Mattscheibe. Schließlich absolvierte sie 2013 ihren ersten Auftritt in der RTL-II-Seifenoper "Köln 50667", dem Domstadt-Ableger von "Berlin - Tag & Nacht". Die Rede ist natürlich von Janine Pink, die eigentlich Janine Meißner heißt, aber mit ihrem Künstlernamen Farbe ins Leben bringt.

Ein Farbklecks war die tätowierte Leipzigerin zweifelsohne auch bei "Köln 50667", bis sie 2018 dem Format den Rücken kehrte. Es gab größere Herausforderungen für sie - zum Beispiel die Hauptrolle in "Leben.Lieben.Leipzig", dem Ableger vom Ableger von "Berlin - Tag & Nacht". Oder aber "Promi Big Brother". 2019 zog die heute 32-Jährige in den Container und verließ ihn doch glatt als Siegerin.

Pink warf sich in den Badeanzug. (Foto: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland April 2020)

Gewinnen ist Pink allerdings durchaus gewohnt. So triumphierte sie etwa schon 2017 bei der Wahl zur "Sexiest Sächsin". Ausgetragen hatte die das "Hitradio RTL" - Pink setzte sich mit 20,8 Prozent gegen neun Konkurrentinnen durch.

Shooting auf Fuerteventura

Da war es doch mal höchste Zeit, dass die "sexiest Sächsin" auch zu einem "Playboy"-Shooting antritt. Und genau das hat Pink nun ebenfalls gewonnen. Oder sagen wir es so: Es wurde ihr angetragen. Bereits zum dritten Mal. Doch erst jetzt hat sie dem Männermagazin zugesagt.

Aber vor dem Fotografen legte sie auch komplett ab. (Foto: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland April 2020)

Entstanden sind die Fotos mit Pink auf der Kanaren-Insel Fuerteventura. Mal posiert die Soap-Darstellerin in einem braunen Badeanzug für den Fotografen, mal lässt sie (fast) alle Hüllen fallen. Spaß gemacht hat ihr das Shooting auf jeden Fall, wie sie im Interview mit dem "Playboy" verrät. "Es hat mir wirklich mega gefallen! Auch wegen des Teams", sagt Pink. Und: "Ich bin ja so ein Sonnenkind, da lief das auf Fuerteventura fast von allein."

Dabei war Pink nicht nur wegen ihrer Wahl zur "sexiest Sächsin" geradezu prädestiniert für einen "Playboy"-Auftritt. Tatsächlich trägt sie das Symbol des Magazins auch schon lange auf ihrer Haut. "Schon als Teenager hatte ich von der Federmappe bis zur Bettwäsche alles mit dem Häschen drauf. Mit 16 wollte ich dann auch noch das Tattoo und bin zu meiner Mutter gerannt", verrät Pink. Mutti konnte ihrer Tochter offenbar keinen Wunsch abschlagen - schließlich musste sie ihr Einverständnis zu der Tätowierung geben, da Pink damals noch nicht volljährig war.

"Mal sehen, was kommt"

Demnächst sieht man Pink bei "Promis unter Palmen". (Foto: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland April 2020)

Nun, da das "Playboy"-Shooting abgehakt ist, hat die schöne Leipzigerin auch schon wieder neue Pläne. Demnächst ist sie mit "Promis unter Palmen" erneut in einem Reality-TV-Format zu sehen. Sie müsse keine Rolle spielen, sondern könne nur sie selbst sein, erklärt sie ihre Faszination für Sendungen dieser Art. "Und diese Experimente machen mir riesigen Spaß", fügt sie hinzu.

Langeweile scheint so bei Pink nicht aufzukommen. "Es gibt einige TV-Projekte, die mich reizen würden. Aber ich mache mir da nie konkrete Gedanken drüber oder bin da verkrampft und schaue gezielt auf etwas", sagt sie. "Mal sehen, was als Nächstes kommt."

Der letzte Satz dürfte auch auf das Thema Mann bei Pink zutreffen. Nach einer kurzen Liaison mit ihrem "Promi Big Brother"-Mitinsassen Tobias Wegener ist sie schließlich aktuell Single. Fragt sich nur, wie lange noch. Was wäre schließlich schon eine bessere Bewerbungsmappe als ein "Playboy"-Shooting?

Weitere Motive von Janine Pink gibt es exklusiv nur beim "Playboy".