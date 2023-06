Mit seinen Gute-Laune-Party-Songs mischt er immer wieder die Charts auf. Doch nun freut sich Alvaro Soler mal über einen Hit ganz anderer Art: Der "The Voice Kids"-Juror hat seine Freundin Melanie Kroll geheiratet - und lässt nun auch seine Fans an seinem Glück teilhaben.

Rund ein Jahr ist es her, dass sich Alvaro Soler und seine Partnerin Melanie Kroll erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt haben - bei einem Event in Berlin. Nun haben bereits die Hochzeitsglocken für die beiden geläutet. Das geht aus einem Post hervor, den die beiden identisch auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten veröffentlichten.

Insgesamt präsentiert das Paar seinen Followerinnen und Followern vier Fotos von seinem großen Tag. Das Model trägt dabei ein weißes Traumkleid, der Sänger dazu einen passenden weißen Anzug. Auf einem der Fotos strahlen sich die beiden händchenhaltend an, während weiße Rosenblätter auf sie herabregnen. Auf einem anderen Bild setzt Soler offenbar gerade dazu an, die frisch gebackene Ehefrau zu küssen.

In der Kommentarspalte zu dem Post haben Soler und Kroll lediglich drei Informationen untergebracht: Wer die Fotografin der Hochzeitsbilder ist, von wem das Brautkleid stammt (Rosa Clará) und das Datum, an dem die beiden geheiratet haben. Demnach liegt das Ereignis tatsächlich schon ein paar Wochen zurück. "23.05.2023" ist - umrahmt von zwei Herz-Emojis - zu lesen.

"Lucky Day"

Neben der Fotostrecke bei Instagram trudelten zahlreiche Glückwünsche ein - auch von prominenten Kolleginnen und Kollegen. Lena Meyer-Landrut etwa, die bei der Castingshow "The Voice Kids" gemeinsam mit Soler in der Jury sitzt, gratulierte mit dem Hinweis, dass die Hochzeit doch glatt an ihrem Geburtstag stattgefunden habe. "Lucky Day" ("Glückstag"), so die 32-Jährige.

Nico Santos deutete an, dass er selbst zu den Hochzeitsgästen gehörte. "Ihr seid die Schönsten! Und es war magisch!", schrieb der Sänger, der von 2019 bis 2021 wiederum einer der Coaches bei "The Voice of Germany" war. In der Show war auch Yvonne Catterfeld bereits im Einsatz. "So ein strahlendes und schönes Paar! Herzlichen Glückwunsch", merkte sie an, während es Angelo Kelly kurz und knapp hielt: "Congratulations" ("Glückwunsch").

Von "El mismo sol" bis "La cintura"

Der in Barcelona geborene Deutsch-Spanier Soler landete mit "El mismo sol" 2015 seinen ersten Charterfolg - nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern wie Italien und eben Spanien. Seither ist er auf Sommerhits abonniert. Auch Ohrwürmer wie "Sofia" oder "La cintura" gehen auf sein Konto.

Soler war mehrere Jahre mit der spanischen Pop-Sängerin Sofia Ellar liiert. Für die Beziehung pendelte er zwischen Berlin und Madrid. Im April 2021 gaben die beiden dann ihre Trennung bekannt. Rund ein Jahr später sah man ihn dann erstmals mit Melanie Kroll.