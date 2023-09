Die Zahl der teilnehmenden Händler? Mehr als verdoppelt. Die Auflage der Hefte, die gratis verteilt werden? Ebenfalls verdoppelt. Das zeigt: Der Manga-Markt boomt weiterhin, entgegen dem Trend in der kriselnden Buchbranche. Mit dem zweiten Manga Day wollen Verlage weitere Leserinnen und Leser gewinnen.

Die gesamte Buchbranche leidet unter der Inflation sowie steigenden Herstellungs- und Energiekosten. Die gesamte Buchbranche? Nein, ein kleiner Bereich des Buchmarktes leistet den Widrigkeiten erbitterten Widerstand: die Mangas. Gegen den Trend wächst der Verkauf der japanischen Comics, sogar schneller als alle anderen Sparten - und ist für die kriselnde Branche deshalb ein Hoffnungszeichen.

Kein Wunder, dass Mangas auch auf dem Comicmarkt dominierend sind, sie machen fast zwei Drittel aller Umsätze in diesem Bereich aus. Von den Comics abgeschaut haben sie sich allerdings den sogenannten Manga Day, der an diesem Samstag zum zweiten Mal stattfindet. Er erinnert an den Gratis Comic Tag, der wiederum auf dem amerikanischen Vorbild, dem Free Comic Book Day, basiert. Allen ist eines gemeinsam: Verlage verschenken an diesem Tag Leseproben in Heftform.

Laut Veranstaltern werden am Samstag in mehr als 1200 Buchhandlungen, Comicshops und Bibliotheken die kostenlosen Manga-Taschenbücher verschenkt. Die Gesamtauflage der 27 Hefte beträgt 800.000 Stück - eine Verdopplung im Vergleich zum ersten Manga Day 2022. Die Hefte sollen dabei einen möglichst breiten Querschnitt abbilden. Denn entgegen dem Klischee gibt es Mangas nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene - in Japan selbst sind sie eine generationenübergreifende Lektüre.

Krimis und Abenteuer, romantische Titel und Coming-of-Age-Storys, Horror, Fantasy und Klassiker wie "Detektiv Conan" sind in diesem Jahr dabei. Topp bietet zudem ein "Manga zeichnen"-Heft an. Von einem "niedrigschwelligen Angebot für Einsteiger*innen" sprechen die Veranstalter. Vor allem aber soll auch der Handel als Bindeglied zwischen Verlagen und Kundinnen und Kunden gestärkt werden. Acht Verlage nehmen an der Aktion teil: Altraverse, Tokyopop, Carlsen mit Carlsen Manga und dem Imprint Hayabusa, Egmont Manga, Crunchyroll, Manga Cult, Topp und Panini.

Neben der Ausgabe der Gratis-Hefte sind an vielen Orten aber auch Aktionen oder Workshops geplant. Denn die Manga-Kultur umfasst nicht nur Comics, sondern strahlt auch auf Animes aus oder auf zunehmend populäre Phänomene wie Cosplay und den J- und K-Pop.

Alle Händler, alle Hefte und weitere Informationen finden sich auf der Seite des Manga Day.