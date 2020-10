Bonnie Strange macht ihrer Wut über zahlreiche Influencer-Kollegen in den sozialen Medien Luft. Eine, der das gut gefällt, ist Amira Pocher. Sie und ihr Ehemann Oliver Pocher stellen deren Arbeit schon lange infrage und haben so manchen bereits öffentlich an den Pranger gestellt.

Bonnie Strange ist genervt von ihren Influencer-Kolleginnen. Das machte sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story nur allzu deutlich. Damit traf sie offenbar den Nerv vieler, unter ihnen auch Oliver Pochers Ehefrau Amira. Dem Paar sind die Behauptungen und Werbeversprechen der vermeintlichen Internet-Stars ja schon lange ein Dorn im Auge.

Das wissen die Zuschauer ihrer RTL-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!" nicht erst seit ihrem Diss-Song "Influenza", in dem es unter anderem heißt: "Ihr seid schlimmer als die Grippe, Influenza. Ohne Filter seht ihr aus wie Gespenster. Für'n paar Likes springt ihr gleich aus dem Fenster. Influenza, Influenza." Auch auf seinem Instagram-Kanal knöpft sich Oliver Pocher die "Influenza" immer wieder und mit allergrößter Leidenschaft vor. Eben das hat nun auch Bonnie Strange getan.

"Meine Rede!"

"Ich kann nach reiflichem und wirklich dollem Überlegen sagen, dass ich meine Instagram-Kollegen teilweise richtig doll hasse", sagte Strange. Vor allem rege es sie auf, dass die meisten behaupteten, an ihren Körpern und ihren Gesichtern sei nichts gemacht, doch sie ist sich sicher: "80 Prozent der Lippen sind gemacht. 80 Prozent der Wangenknochen sind gemacht. 80 Prozent der Brüste sind gemacht. 80 Prozent der Ärsche sind gemacht."

Diese Story teilt Amira Pocher nun in ihrer eigenen und schreibt dazu: "Meine Rede! Soll bitte jeder machen, wie er es möchte, aber es geht darum, dass man eine Vorbildfunktion für Hunderttausende junge Mädels hat, und wenn man sagt: 'Ich habe nichts machen lassen, das ist alles Natur', ist das ganz einfach eine Lüge und der Community gegenüber unfair, denn die eifert dem Vorbild natürlich nach und fängt an, sich selbst zu hassen." Außerdem lobt sie Strange als "ehrliche Influencerin".

Noch mehr solch deutlicher Ansagen gibt es wohl auch wieder in den nächsten Folgen ihrer Show mit Ehemann Oliver: "Pocher - gefährlich ehrlich!" läuft immer donnerstags und sonntags auf RTL oder im Livestream und steht zum nachträglichen Abruf auf TVNOW bereit.