Bereits während sie ihr Kind erwartet, versorgt Amy Schumer ihre Fans mit der ungeschönten Wahrheit über komplizierte Schwangerschaften. Nach der Entbindung amüsiert sie mit vermeintliche "MILF-Alarm"-Fotos. Nun, fast zwei Jahre später, präsentiert sie ihren Fans ihre "süße" Kaiserschnittnarbe.

Amy Schumer ist sich für nichts zu schade und lässt die Welt einmal wieder an ihrem Leben teilhaben - ungeschönt und ohne Filter. Auf ihrem neuesten Instagram-Foto steht die 39-Jährige komplett unbekleidet seitlich vor ihrem Badezimmerspiegel. Mit einer Hand verdeckt sie sich die Brustwarzen, auf ihrem nackten Unterleib ist eine tiefe Kaiserschnittnarbe zu erkennen.

Dazu schreibt die Komikerin: "Finde, mein Kaiserschnitt sieht heute süß aus!" und garniert den Post mit den Hashtags "Hotgirlwinter" und "csection". Für den für Social-Media-Verhältnisse ungewöhnlich uneitlen Post bekommt sie in den Kommentaren viel Applaus und Zuspruch, unter anderem von Promis wie Paris Hilton, Nicole Richie und der Sängerin Cat Power. Eine Userin schreibt anerkennend: "Diese Narbe repräsentiert Stärke, Leben und Heilung. Du bist wunderschön".

Ungeschönte Wahrheit

Schumers Sohn Gene ist im Mai 2019 zur Welt gekommen. Auch während ihrer Schwangerschaft sorgte Schumer mit ungeschönten Bildern und Videos für mehr Realität auf Instagram. So teilte die 39-Jährige, die eine schwierige Schwangerschaft hatte, einige kurze Clips, in denen sie sich auf öffentlichen Toiletten oder im Wald übergeben musste. In einer ihrer Standup-Shows sagte sie: "Ich habe auf dem Weg hierher gekotzt, weil ich eine Krankheit habe. Die wurde aber noch nicht erforscht, weil Männer sie nicht kriegen können."

Ihr Baby präsentierte sie erstmals mit einem Foto aus dem Krankenhaus - bei dem sie im Hintergrund mit Tropf im Arm und zerzausten Haaren auf dem Klo hockt. "MILF-Alarm auf ein Uhr", schrieb die Comedian scherzhaft dazu. Schließlich zeigt sie das Foto definitiv nicht so, wie man sich eine MILF, also eine "Mother I'd like to fuck" (Mutter, mit der ich gern Sex hätte), vorstellt. Kurz darauf postete Schumer ein Foto von sich in sehr funktionaler Unterwäsche. Sie sitzt auf dem Bett mit einer angedockten Milchpumpe.