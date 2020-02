Seit Juli 2019 sind Angelina Heger und Sebastian Pannek offiziell ein Paar. Noch Ende desselben Jahres verkünden die beiden "Bachelor"-Absolventen, dass Nachwuchs unterwegs ist. Nun verrät Heger das Geschlecht ihres ersten Kindes.

Angelina Heger und Sebastian Pannek werden zum ersten Mal Eltern. Der "Bachelor" aus dem Jahre 2017 und die "Bachelor"-Finalistin von 2014 teilten die frohe Botschaft im Dezember auf Instagram. Mit einem Video machen sie eben dort wie auch auf ihrem gemeinsamen Youtube-Kanal jetzt das Geschlecht des "Bachelor"-Babys öffentlich.

In dem Clip erzählen die werdenden Eltern noch ein bisschen mehr zur großen Verkündung. Dann sieht man Heger und Pannek sich gegenüberstehen, zwischen ihnen schwebt ein riesiger schwarzer Luftballon, auf dem "Boy or Girl" - also "Junge oder Mädchen" - zu lesen ist. Ein Countdown startet, an dessen Ende Pannek eine Nadel ins Gummi haut und damit einen Konfettiregen auslöst. Die Farbe der Schnipsel und des Glitters ist der aus den USA stammenden Tradition nach entscheidend. Im Falle von Heger und Pannek flittert es blau durch die Luft, die zwei bekommen also einen Jungen.

"Mini-Sebastian ist unterwegs"

Als Tag der Verkündung hat sich Angelina Heger ihren eigenen Geburtstag ausgesucht. Zu dem Video postet sie bei Instagram lediglich ein blaues und ein rotes Herz, einen Countdown und den Hashtag #ourlittelove - unsere kleine Liebe. Bei Youtube lassen die zwei ihrer Freude aber noch einige Minuten freien Lauf. "Mini-Sebastian ist unterwegs", sagt die ab sofort 28-jährige Heger. "Beides wäre schön gewesen, Hauptsache gesund", fügt sie noch hinzu. Und sie hätten es eigentlich schon die ganze Zeit über gespürt. "Was fast schon ein bisschen unheimlich ist." Inzwischen ist sie bereits im sechsten Monat.

Der Junge von Heger und dem 33-jährigen Pannek ist übrigens bereits das zweite Kind aus dem "Bachelor"-Kosmos. Im Oktober des vergangenen Jahres bekamen Helen und Antonio Majic eine Tochter. Helen nahm ebenfalls 2014 am "Bachelor" teil, Antonio war im selben Jahr Kandidat bei der "Bachelorette".