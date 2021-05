Brad Pitts Liebesleben ist immer mal wieder in den Schlagzeilen. Über seine Ex-Frau Angelina Jolie dagegen liest man meist nur, wenn es wegen des Sorgerechtsstreits vor Gericht geht. In einem Interview erklärt die Schauspielerin nun, warum sie "jetzt schon sehr lange alleine" ist.

Fast fünf Jahre ist es her, dass Angelina Jolie die Scheidung von Brad Pitt eingereicht hat. Während Pitts Liebesleben immer wieder in den Schlagzeilen ist, scheint es bei Jolie ruhiger zu laufen. Im Interview mit der Online-Show "E! News Daily Pop" hat die Hollywood-Schauspielerin nun erklärt, warum es keinen neuen Mann in ihrem Leben gibt.

Sie habe "wahrscheinlich" eine zu lange Liste an "No-Gos", also K.o.-Kriterien, wenn es um romantische Beziehungen gehe. "Ich bin jetzt schon eine sehr lange Zeit alleine", fügt die 47-Jährige daher hinzu. Spekulationen um eine mögliche Liebschaft mit DJ Diplo bereitet sie damit ein für alle Mal ein Ende. Dieser hatte kürzlich ein Video auf Instagram geteilt, auf dem die Schauspielerin im Hintergrund beim gemeinsamen Grillabend zu sehen war.

2016 hatte Jolie die Scheidung von Brad Pitt eingereicht, seitdem legt Jolie ihren Fokus vor allem auf die sechs gemeinsamen Kinder Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (12). Doch es seien auch die Kinder, die sich immer wieder um sie kümmerten, erzählt Jolie gegenüber "E!".

"Ziemlich harte" Jahre hinter sich

"Ich habe sechs sehr fähige Kinder. Natürlich wache ich auf und will zuerst schauen, ob es ihnen gut geht, vor allem mental", sagt die Schauspielerin, "aber ehrlich gesagt hat sich das vor einigen Jahren geändert und jetzt schauen sie nach mir und ob es mir gut geht". Weiter beschreibt sie ihre Kinder als "sehr coole Menschen": "Sie kümmern sich gut um mich. Wir sind so ein gutes Team und ich bin sehr, sehr glücklich."

Der britischen "Vogue" hatte Jolie Anfang Februar verraten, dass die letzten Jahre seit ihrer Trennung von Pitt "ziemlich hart" gewesen seien. "Ich habe mich darauf konzentriert, unsere Familie zu heilen. Es wird langsam, als würde das Eis schmelzen und das Blut in meinen Körper zurückkehren." Noch sei die Reise nicht zu Ende, erklärte sie. Sie hoffe aber, bald wieder völlig glücklich zu werden.