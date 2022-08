Drei Grand-Slam-Siege hat Angelique Kerber in ihrer Karriere bereits eingefahren. Ein weiterer Titel wird jedoch vorerst nicht dazukommen. Die US Open, das letzte große Turnier in diesem Jahr, muss die 34-Jährige nämlich absagen. Sie ist schwanger.

"Spiel, Satz und Sieg" - das hat Angelique Kerber in ihrer Karriere schon einige Dutzendmal gehört. Doch über diesen Triumph freut sich das deutsche Tennis-Ass zum allerersten Mal im Leben: Die 34-Jährige erwartet ihr erstes Kind. Damit ist auch klar, dass die Sportlerin nicht an den diesjährigen US Open teilnehmen wird, die ab kommenden Montag in New York über die Bühne gehen werden.

Zunächst bestätigte Kerbers Management einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Kurz darauf meldete sich auch die Tennisspielerin selbst auf ihrer Instagram-Seite zu Wort. Wenngleich sie nicht explizit erklärt, schwanger zu sein, lässt sie an der frohen Kunde dann doch keine Zweifel.

"Ich wollte wirklich bei den US Open antreten, habe aber letztlich entschieden, dass zwei gegen eins kein fairer Wettkampf wäre. In den kommenden Monaten werde ich eine Pause von meinen Reisen durch die Welt als Tennisspielerin einlegen, aber ich denke, aus dem besten aller Gründe hierfür", schreibt Kerber. Das Ganze garnierte sie unter anderem mit dem Emoji einer Nuckelflasche und dem eines Küken, das aus dem Ei schlüpft.

Kein Karriereende

Offenbar plant Kerber nach ihrer Baby-Pause wieder auf den Platz zurückzukehren. Das Karriereende solle die Schwangerschaft nicht bedeuten, heißt es auch in der "Bild"-Zeitung. Vielmehr habe Kerber noch immer die Olympischen Spiele 2024 in Paris fest im Blick. Erst danach käme für sie ein endgültiger Abschied von ihrer Tennis-Laufbahn in Betracht.

Vater des Kindes soll der Fitness-Unternehmer Franco Bianco sein. Seit er und Kerber im Januar gemeinsam auf dem Trainingscourt im australischen Melbourne gesichtet wurden, gelten die beiden als Paar. Die Sportlerin wollte dies bislang jedoch nicht offiziell bestätigen. "Sie wissen doch, mein Privatleben bleibt geheim", sagte sie stattdessen seinerzeit der "Bild am Sonntag".

Angelique Kerber belegt aktuell Platz 52 auf der Weltrangliste. Drei Grand-Slam-Turniere hat sie im Laufe ihrer Karriere bereits gewonnen, darunter 2016 auch die US Open, was sie vorübergehend sogar an die Spitze der Weltrangliste katapultierte.

Auch Zverev muss passen

"New York war häufig ein Wendepunkt in meiner Karriere und es fühlt sich an, als wäre es das in gewisser Weise auch diesmal!", erklärt Kerber in ihrem Post. "Die US Open haben einen besonderen Platz in meinem Herzen", versichert sie und bedauert, sich nicht auf dem Tenniscourt in ihre Auszeit verabschieden zu können.

Vater des Kindes soll Franco Bianco sein. (Foto: picture alliance/dpa)

"Profi-Sportlerin zu sein, bedeutet mir alles, aber ich bin dankbar für den neuen Weg, den ich nun einschlage. Ich bin gleichzeitig nervös und aufgeregt. Danke für eure anhaltende Unterstützung - das bedeutet mir alles", beendet sie ihre Botschaft.

Neben Kerber muss in diesem Jahr auch Alexander Zverev das Turnier in Flushing Meadows sausen lassen. Der Grund dafür ist jedoch weniger erfreulich als bei seiner Kollegin: Der 25-Jährige kann nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung, die er sich im Halbfinale der French Open zugezogen hat, noch nicht wieder auf den Platz zurückkehren.