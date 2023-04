Ihr Job ist es, stets für Stimmung und gute Laune zu sorgen. Doch hinter den Kulissen ist auch bei Partyschlagersängerin Anna-Maria Zimmermann nicht immer alles rosig. So spricht sie nun offen über ihre Eheprobleme während der Corona-Pandemie.

"Zusammen sind wir eins" heißt einer der jüngsten Songs von Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann. Doch wie die 34-Jährige nun eingeräumt hat, wäre ihr privates Glück beinahe zerbrochen.

So sprach Zimmermann im Rahmen einer Spendenreise für die "Nacht des Deutschen Schlagers" in Mexiko mit RTL offen über ihre Eheprobleme. Auslöser der Beziehungskrise mit ihrem Mann Christian Tegeler sei die Corona-Pandemie gewesen, erklärte sie.

"Wir sind beides Lebemenschen. Wir sind beruflich eigentlich immer so aufgestellt gewesen, dass unsere Beziehung so gut funktioniert, weil jeder so seins macht", so Zimmermann. Zum Höhepunkt der Pandemie hätten sie beide jedoch nicht mehr den nötigen Freiraum gehabt. Während sie nicht auftreten konnte, habe auch er als Koch und Gastronom die Anti-Corona-Maßnahmen zu spüren bekommen.

"Wie in einem Käfig"

Obwohl die beiden zusammen mit ihren beiden Kindern in einem großen Haus mit großem Garten auf dem Land lebten, hätten sie sich "ein bisschen wie in einem Käfig gefangen" gefühlt, führte die Sängerin aus. "Wir hatten eine harte Zeit. Wenn Corona noch ein halbes Jahr länger gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir noch ein Paar wären heute", sagte Zimmermann.

Die "harte Zeit" scheint nun jedoch überwunden zu sein. Sie genieße es, dass ihr Mann sie nun auf der Spendenreise begleite, so Zimmermann. "Jetzt machen wir endlich auch mal wieder zu zweit einen Ausflug, haben wir lange nicht gemacht."

Zimmermann und der 42-jährige Tegeler sind seit 2015 verheiratet. Im Dezember 2017 und im Juli 2020 kamen ihre beiden Kinder zur Welt.

Zimmermann wurde durch ihre Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. 2005 belegte sie in der RTL-Show den sechsten Platz. Im Anschluss startete sie eine erfolgreiche Karriere als Sängerin von Partyschlagern. 2010 geriet sie in die Schlagzeilen, weil sie einen Absturz mit einem Helikopter nur knapp überlebte. Eine Folge des Unfalls ist, dass ihr linker Arm bis heute weitgehend gelähmt ist.