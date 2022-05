Erst vor Kurzem verrät Schlagersängerin Annemarie Eilfeld, dass sie und ihr Freund Tim Sandt ein Kind erwarten. Die 32-Jährige ist bereits im sechsten Monat. Mit ihren Fans teilt sie nun auch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet.

Anfang Mai haben Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt öffentlich bekannt geben, dass sie erstmals Nachwuchs erwarten. Jetzt hat die Schlagersängerin im Rahmen einer Gender-Reveal-Party das Geschlecht ihres ungeborenen Babys verraten. In mehreren Instagram-Storys teilte sie Einblicke von der Feier, bei der offenbar die engsten Familienmitglieder und Freunde des Paares anwesend waren.

Zusammen ließen Eilfeld und Sandt zwei goldene XXL-Luftballons platzen, in denen sich blaue Luftschlangen befanden: Das Paar erwartet einen Jungen! In weiteren Instagram-Storys schwärmt die Sängerin, die durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2009 bekannt wurde, noch einmal von dem "wunderschönen Abend" und bedankt sich bei ihren Liebsten.

Dass Eilfeld auf natürlichem Weg schwanger geworden ist, sei nicht selbstverständlich, wie sie Anfang Mai der "Bild"-Zeitung erklärte. Der Grund: Sie leide unter einer Hormonstörung. "Meine Chancen [...] standen laut meiner Frauenärzte bei 25 Prozent. Das hat uns sehr den Wind aus den Segeln genommen und mich persönlich sehr frustriert."

Eilfeld leidet nach eigenen Angaben unter PCOS (Polyzystisches Ovar-Syndrom). Auf die Frage, wie sie gemerkt habe, dass sie daran erkrankt sei, schrieb sie vor einiger Zeit: "Ich hatte einen unregelmäßigen Zyklus, schlechte Haut und konnte trotz Sport & Intervallfasten mein Gewicht nicht mehr halten." Ultraschalluntersuchungen und Bluttests hätten es denn "eindeutig" gezeigt. Im selben Frage-Antwort-Block verrät sie auch, wie es ihr aktuell geht. "Alles gut, ich gehe fleißig zum Sport und in die Sauna, schreibe/komponiere neue Songs (für mich und andere) und mache alles, was mir guttut", so Eilfeld.

Aktuell ist die 32-Jährige im sechsten Monat. Lange dauert es also nicht mehr, bis ihr Sohn auf die Welt kommt. Seit fünf Jahren sind Eilfeld und Sandt ein Paar.