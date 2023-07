Darum prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es eigentlich. Doch weder Ariane Grande noch ihr angeblicher neuer Freund Ethan Slater nehmen das offenbar sonderlich ernst. Nachdem ihre Ehe nach zwei Jahren gescheitert ist, soll nun auch er die Scheidung planen.

Bleibt zu hoffen, dass alles ein gutes Ende nimmt und letztlich nicht auf einmal alle alleine dastehen. Aber der Reihe nach: Wie erst vor zehn Tagen bekannt wurde, soll Ariana Grandes Ehe mit Immobilienmakler Dalton Gomez schon im Januar gescheitert sein. Kurz darauf hieß es, die Sängerin sei inzwischen auch schon wieder neu liiert - mit Musical-Darsteller Ethan Slater. Und nun erreicht uns prompt die Meldung, auch der 31-Jährige bereite jetzt die Trennung von seiner bisherigen Ehefrau Lilly Jay vor.

So berichtet das US-Promi-Portal "TMZ", Slater habe bereits die Scheidung eingeleitet. Die entsprechenden Papiere seien am Mittwoch in New York eingereicht worden.

Slater und seine Jugendliebe Jay sind seit 2018 verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, der im August 2022 zur Welt gekommen ist.

Beim Dreh kennengelernt

Ein angeblich Lilly Jay nahestehender Insider verriet "TMZ", sie sei von den Scheidungsplänen ihres Mannes "völlig überrumpelt" worden. Für sie fühle es sich an, als werde die Familie von Slater "im Stich gelassen". Auch dass ihr Sohn nicht mehr beide Elternteile ständig um sich haben werde, verärgere sie.

Jay fühle sich von Slater "betrogen", sagte der Informant weiter aus. Dies gelte erst recht, da sie und ihr Mann früher sogar gemeinsam Zeit mit Grande verbracht hätten.

Grande und Slater drehen aktuell gemeinsam die "Musical"-Adaption "Wicked". Ihre Beziehung wurde bislang nicht offiziell bestätigt, doch mehrere US-Medien sind sich unabhängig voneinander sicher, dass die beiden ein Paar sind. Dabei ist unklar, wann sie womöglich angefangen haben, einander zu daten. Gerüchten zufolge sollen sich die beiden schon "vor einigen Monaten" getroffen haben.

Überraschendes Ehe-Aus

Grande hatte Anfang des Monats mit der Mitteilung überrascht, dass ihre Ehe mit Dalton Gomez gescheitert sei. Die beiden hatten im Mai 2021 geheiratet.

Ariana Grande feierte vor Kurzem ihren 30. Geburtstag. Als Sängerin gilt sie mit Hits wie "No Tears Left To Cry", "Thank U, Next", "7 Rings", "Rain On Me" und "Positions" als Teenie-Idol. 2017 wurde ein Konzert von ihr in Manchester zum Ziel eines islamistischen Terroranschlags. Einschließlich des Attentäters kamen damals 23 Menschen ums Leben.