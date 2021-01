Die Liste der Prominenten, die sich öffentlichkeitswirksam gegen das Coronavirus impfen lassen, wird immer länger. Auch Arnold Schwarzenegger veröffentlicht nun ein Beweisvideo von der Prozedur. Dabei hat er offensichtlich Spaß.

Nun hat auch Arnold Schwarzengger seine Corona-Impfung erhalten. Das Ereignis hielt er in einem kurzen Video fest, das er bei Twitter und auf seiner Instagram-Seite teilte.

Aufgenommen wurde der Clip im Baseball-Stadion der Dodgers in Los Angeles, das derzeit als eines der größten Impfzentren in den USA dient. Dort kann man sich seine Impfung im Drive-In-Stil abholen. So sieht man den 73-Jährigen auch mit Maske, Sonnenbrille und hochgekrempelten Ärmeln auf dem Beifahrersitz eines Autos sitzen.

Eine Frau aus dem medizinischen Team nähert sich der heruntergekurbelten Scheibe des Wagens und verabreicht "Arnie" durch das offene Seitenfenster den Impfstoff. Während die Nadel noch in seinem Oberarm steckt, sagt Schwarzenegger scherzhaft: "Put that needle down!" ("Leg' die Nadel weg!")

Berühmte Filmzitate

Der Schauspieler und frühere Gouverneur von Kalifornien spielt damit auf ein bekanntes Zitat aus seinem Weihnachtsfilm "Versprochen ist versprochen" von 1996 an. Im Original lautete der Satz allerdings: "Put that cookie down!" ("Leg' den Keks weg!")

Nachdem die Nadel entfernt ist, setzt Schwarzenegger seine Brille ab und spricht in die Kamera: "Ich habe soeben meine Impfung bekommen und möchte jedem empfehlen: Komm' mit mir, wenn du leben willst."

Auch mit diesem Zitat bezieht sich der gebürtige Österreicher auf eine Filmszene. So ist der Satz Arnies Auftritt im zweiten "Terminator"-Streifen mit dem Untertitel "Tag der Abrechnung" aus dem Jahr 1991 entlehnt.

In seinem Kommentar zu dem Post wiederholt Schwarzenegger die Zeile. Zugleich versichert er: "Heute war ein guter Tag. Ich war noch nie glücklicher darüber, in einer Schlange zu warten."

Teil der Risikogruppe

Schwarzenegger nimmt die Gefahren durch das Coronavirus - anders als etwa sein republikanischer Parteikollege, Ex-Präsident Donald Trump - seit Ausbruch der Pandemie äußerst ernst. Mit seinen mittlerweile 73 Jahren wäre er im Falle einer Erkrankung auch besonders gefährdet, einen schweren Verlauf durchmachen zu müssen.

"Arnie" ist nicht der erste Prominente, der sich zum Schutz vor Covid-19 öffentlichkeitswirksam einer Impfung unterzogen hat. Vor ihm taten dies unter anderem bereits "Sexbomb"-Sänger Tom Jones, "Der Herr der Ringe"-Star Ian McKellen und Königin Margrethe II. von Dänemark. In Deutschland holte sich etwa Komiker Dieter "Didi" Hallervorden seine Impfung bereits ab.