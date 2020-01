Seit Ashley Graham schwanger ist, lässt sie ihre Fans an den Veränderungen ihres Körpers teilhaben. Immer wieder gibt es Nacktfotos des Plus-Size-Models zu sehen. Jetzt zeigt Graham, dass nicht allein das Baby an den zusätzlichen Pfunden schuld ist.

Ashley Graham macht seit Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft im August vergangenen Jahres keinen Hehl daraus, dass dieser Zustand etwas mit ihrem Körper macht. Immer wieder können ihre Follower die Veränderungen bei Instagram begutachten, wenn sich Graham dort nackt vor der Kamera präsentiert. In ihrem neuesten Post bewirbt sie nicht nur ihre eigene Bademodenkollektion für alle Körperformen, sondern zeigt auch, dass man sich als schwangeres Model ruhig mal was gönnen darf.

Natürlich ist die 32-Jährige für ihre Rundungen bekannt geworden, immerhin ist sie das erfolgreichste Plus-Size-Model der Welt. Und von nichts kommt eben nichts. Deswegen sorgt wohl nicht nur die Schwangerschaft für zusätzliche Pfunde, sondern auch Grahams Liebe zu Junkfood. In dem Video, das sie jetzt auf ihrem Account gepostet hat, sieht man sie in einem geblümten Bikini unter Palmen stehen und sich über einen Burger freuen, der ihr gereicht wird. "Komm zu Mutti", ruft sie ihm lockend zu.

"Neue Wertschätzung für den Körper"

Im Grunde aber macht Graham hier keine Werbung für ungesunde Ernährung, sondern für ihre eigenen Bademodenkollektion für das Label "Swimsuits For All", also Bademode für alle. Und so schreibt sie zu dem Video: "Hat noch jemand das Gefühl, dass ihm die Schwangerschaft eine ganz neue Wertschätzung für den Körper gibt? Das hat mich auch als Designerin beeinflusst, sodass es sich in meiner neuen 'Swimsuits For All'-Kollektion widerspiegelt. Als wir diese Linie entworfen haben, war die Herausforderung, keine Umstandsbademode zu kreieren. Alles, was ich tun musste, war die Größen zu verändern, und die Teile unterstützen mich immer noch und haben eine erstaunliche Passform." Davon kann man sich dann gleich auf noch zwei Fotos überzeugen, die dem Video folgen.

Kürzlich gab Graham an, während der bisherigen Schwangerschaft rund 23 Kilogramm zugenommen zu haben. Immer wieder zeigt sie ihren neuen Körper auf Fotos und in Videos. So konnte man sie kürzlich auf mehreren Nacktbildern in Schwarzweiß und ganz ohne Photoshop bewundern oder auch bei ihren täglichen Yoga-Übungen. Laut eigener Aussage hat sie sich nie wohler gefühlt als in diesem Zustand.